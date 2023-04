Miało być miłe spotkanie, a wyszła kradzież

59–latka z Puław spotkała pod sklepem znajomego, który zaprosił ją do siebie. Kobieta nie skorzystała od razu z propozycji i zaprosiła mężczyznę najpierw do siebie.

– Po wizycie w jej mieszkaniu, oboje udali się do niego. Tam wraz z jego kolegą spożywali alkohol, pod wpływem którego 59–latka zasnęła– relacjonuje komisarz Ewa Rejn – Kozak z puławskiej komendy. Po przebudzeniu kobieta udała się do siebie. Na miejscu okazało się, że z jej mieszkania zniknęły telewizor i laptop o łącznej wartości 2300 złotych. – Kobieta przemyślała sprawę i doszła do wniosku, że jedynymi osobami, które mogły dokonać kradzieży był spotkany pod sklepem mężczyzna i jego kolega– zaznacza rzeczniczka policji.

Kryminalni zatrzymali mężczyzn. – Początkowo zaprzeczali jakoby mieli coś wspólnego z kradzieżą. Przeszukanie mieszkania jednego z nich nie pozostawiło złudzeń. Skradzione przedmioty policjanci znaleźli w mieszkaniu 50–latka– dodaje Rejn–Kozak. Złodzieje oświadczyli, że wydawało im się, że kobieta nie skojarzy kradzieży z nimi. Obaj usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat.