Miejscowi zapłacą mniej. Miasto szykuje się do wprowadzenia karty mieszkańca

W marcu ma ruszyć wydawanie Puławskiej Karty Mieszkańca - nowego dokumentu w formie fizycznej, plastikowej karty lub aplikacji na smartfona. Żeby go otrzymać, należy udowodnić urzędnikom fakt zamieszkania w Puławach (np. poprzez oświadczenie) lub rozliczania podatków w puławskim Urzędzie Skarbowym.

Po co puławianom nowa karta? Jak tłumaczy Łukasz Kołodziej z puławskiego Ratusza, jej posiadacze otrzymają zniżki, które nie będą przysługiwać osobom zamieszkałym lub rozliczającym swoje podatki poza miastem.

Nie znamy jeszcze listy podmiotów, które będą honorować karty, czyli różnicować ceny swoich usług w zależności od miejsca zamieszkania. Wśród nich najpewniej znajdą się miejskie jednostki, w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zakład Komunikacji. Puławianie mogą spodziewać się zniżek m.in. na krytą pływalnię, park wodny, wypożyczalnię sprzętu sportowego, lodowisko, a także bilety komunikacji miejskiej.

Przykładowo w podwarszawskich Ząbkach, gdzie system wdrażała ta sama spółka (Bprog), karta "Jestem z Ząbek" upoważnia m.in. do bezpłatnej komunikacji, 25-30 proc. zniżki na pływalnię, 50-proc. zniżki na sterylizację i chipowanie zwierząt, 50-proc. zniżki na zajęcia ze sztuk walki, 20-proc. zniżki na zajęcia z jogi itp. W Puławach darmowych przejazdów "emkami" najpewniej nie będzie, ale innego rodzaju upusty dla mieszkańców są możliwe.

Podobnie jak w innych miastach, do systemu włączać będą mogły się podmioty prywatne, co może oznaczać np. zniżki na obiady w wybranych restauracjach, wejściówki na siłownię, czy bilety do kina.

- My już teraz honorujemy np. Kartę Dużej Puławskiej Rodziny, więc myślę, że dla posiadaczy Puławskiej Karty Mieszkańca również przygotujemy atrakcyjną ofertę. Sądzę, że możemy zaproponować 10-15 proc. zniżki - zapowiada Mateusz Okomski, menedżer Central Parku.

Pozytywnie o tej inicjatywie wypowiada się również kierownik kina Sybilla, Marcin Niewielski. - Decyzji o wysokości benefitu jeszcze nie podjęliśmy, ale mogę zapewnić, że na pewno weźmiemy w tym udział - zapowiada nasz rozmówca. Na liście firm oferujących zniżki znajdzie się także siłownia i klub fitness GryFit. - Wchodzimy w to. Myślę, że dla posiadaczy karty zaproponujemy rabat w granicach 5-10 proc. - przyznaje przedsiębiorca, Michał Głos.

Na wdrożenie elektronicznego systemu oraz jego obsługę Puławy pozyskały unijny grant z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. "Giełdy Miejskich Technologii". Wysokość tego wsparcia wyniosła 50 tys. zł. Środki te pozwolą na testowanie karty przez 12 miesięcy. - Jeśli ten system się sprawdzi, na pewno będziemy chcieli go przedłużyć - zapowiada Łukasz Kołodziej.

Co ważne, karty będą mogły wyrobić sobie nie tylko dorośli puławianie, ale także dzieci i młodzież. Wnioski o wydanie dokumentu mogą składać ich rodzice lub opiekunowie. Docelowo nowa karta ma zastąpić i scalić wszystkie dotychczas obowiązujące inne miejskie karty. Warunkiem uruchomienia Puławskiej Karty Mieszkańca będzie zgoda miejskiej rady. Według urzędników system zacznie działać na początku marca tego roku.