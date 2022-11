Przejść, które reagują na pieszych włączając im dodatkowe lampy, tzw. pulsary, a także górne oświetlenie LED i czerwone światła zatopione w nawierzchni ulicy, w Puławach jest coraz więcej. Wszystkie istniejące puławskie "zebry" tego rodzaju powstawały dotychczas na drogach miejskich. Tym razem, po raz pierwszy, rozwiązanie to zostanie zastosowane także na najważniejszych arteriach obsługiwanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Zmiany czekają dwa przejścia na Centralnej, a także po jednym na Piłsudskiego i Dęblińskiej w Puławach. Ogłoszony w połowie zeszłego miesiąca przetarg wygrała podwarszawska firma MTB DROG, której oferta opiewa na 294 tys. zł. Dla porównania jej jedyny konkurent, ELPIE z Lublina, za to samo zadanie oczekiwał ponad dwukrotnie więcej. Po otwarciu ofert inwestycja stanęła pod znakiem zapytania, bo ZDW był przygotowany na ceny do 192 tys. zł. Pierwotny budżet udało się jednak zwiększyć, co umożliwiło wskazanie zwycięzcy postepowania.

Przebudowa wskazanych przejść ma zakończyć się do 25 grudnia tego roku. W tym roku zaplanowano również nowe, miejskie "zebry" z pulsarami i detektorami ruchu. Tym razem na Grota-Roweckiego, Wojska Polskiego (przy mediatece), Wróblewskiego i Gościńczyku.