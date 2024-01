Minister chce zmian w spółkach. Nie ominą Azotów

Niespodzianki, jaką byłoby pozostawienie na stanowiskach starych prezesów zarządów spółek wybranych w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, najpewniej nie będzie. W największych przedsiębiorstwach państwowych, zgodnie z poleceniem ministra Borysa Budki, wkrótce dojdzie do zwołania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń. Ich daty wyznaczyły już m.in. Orlen, PGE, KGHM, PKO BP, a także Grupa Azoty S.A. w Tarnowie.

Ta ostatnia zarządzana jest przez prezesa Tomasza Hinca, byłego wojewodę zachodniopomorskiego z PiS, bliskiego współpracownika Joachima Brudzińskiego, który tylko w roku 2022 zarobił z tego tytułu ok. 1,9 mln zł. Do tego należy doliczyć nagrody roczne. Według ustaleń posłanki Marty Wcisło (PO), ostatnia taka nagroda dla Hinca to okrągły milion złotych, a cały zarząd GA w Tarnowie dostał łącznie sześć milionów. Ten w Puławach był trochę skromniejszy - zawodolić miał się milionem. W innych państwowych spółkach było podobnie.

Już niedługo te dobrze płatne stanowiska trafią w ręce nowych ludzi, bardziej lub mniej bezpośrednio wskazanych przez polityków aktualnej opcji rządzącej spod znaku Platformy Obywatelskiej. Resort aktywów rozpoczął już personalne przewietrzenie rad nadzorczych spółek. Walne zgromadzenie w GA S.A. zaplanowano na 14 lutego. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej, w tym wybór jej nowego przewodniczącego. Następnym krokiem najpewniej będzie odwoływanie i powoływanie nowych zarządów we wszystkich spółkach grupy działających w Tarnowie, Policach, Kędzierzynie-Koźlu i Puławach.

Przypominamy, że prezesem ZA w Puławach od 10 lutego 2023 roku, pozostaje Marcin Kowalczyk, wcześniej szef gabinetu politycznego Jacka Sasina, byłego szefa MAP. Radą nadzorczą chemicznego kombinatu kieruje natomiast prawnik z zachodniopomorskiego, Piotr Regulski, dyrektor departamentu zajmującego się nadzorem właścicielskim Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.