Ranking szkół prezentowany co roku przez Perspektywy od lat przedstawia jakość edukacji w poszczególnych placówkach na podstawie niemal niezmiennych kryteriów, jak wyniki uczniów na egzaminach maturalnych, egzaminach zawodowych, czy sukcesy olimpijczyków.

W całym kraju na pierwszych miejscach rankingów znalazły się: Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz XV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. W Lubelskiem natomiast prowadzą dwie szkoły z Lublina: Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. oraz Prywatne LO im. Królowej Jadwigi.

W powiecie puławskim w porównaniu do zeszłego roku zmiany są niewielkie. Liderzy rankingów nie zmienili się. Pierwsze miejsce wśród szkół technicznych zajmuje Technikum nr 4 w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach. W zestawieniu wojewódzkim szkoła ta ciągle zajmuje dość wysokie, szóste miejsce. Rok temu była trzecia. W kraju najlepsze z puławskich techników tym razem znalazło się na miejscu 75. W powiecie drugie miejsce zajęło Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Marii Dąbrowskiej. Szkoła ta w rankingu wojewódzkim znalazła się na 19. miejscu, awansując w ciągu roku z miejsca 28. W kraju została sklasyfikowana na 438., wracając do pierwszej pięćsetki.

- W zeszłym roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, co z pewnością przełożyło się na naszą pozycję w rankingu. To miłe, że zostaliśmy docenieni notując ten awans, szczególnie, że jesteśmy dość młodą szkołą - mówi nam Grzegorz Jabłoński, dyrektor ZS nr 3 w Puławach, drugiej najlepszej szkoły technicznej w powiecie puławskim. - Sukcesywnie pracujemy na naszą markę i to przynosi efekty - dodaje.

Puławskie, techniczne podium zamyka Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. S. Sempołowskiej, które to w tym roku znalazło się w pierwszej 50-ce wojewódzkiego rankingu, a dokładniej na miejscu 45. Szkoła zwana potocznie "Garami" nieznacznie wyprzedziła zajmujące miejsce 48. Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego, czyli puławską "Budowlankę". W zestawieniu ujęto również 54. w województwie technikum im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie.

Jeśli chodzi o licea to niespodzianki nie było, w powiecie puławskim niezmiennie prowadzi II LO w ZSO nr 1 im. KEN, które to ustabilizowało swój poziom w ciągu roku spadając zaledwie o jedną pozycję w województwie, z miejsca 14 na 15, a krajowo z 314 na 317. Zaledwie o jedną pozycję niżej, na miejscu 318 w kraju i 16 w województwie znalazło się I LO im. A.J. ks. Czartoryskiego, które zaliczyło zauważalny awans. Rok temu szkoła ta w kraju otwierała piątą setkę, a na Lubelszczyźnie była 18.

- Cieszę się, że pniemy się w górę. To zasługa naszych zdolnych uczniów i zaangażowanych nauczycieli. Dzięki temu matury ostatnio poszły nam o wiele lepiej, niż rok wcześniej. Ten kierunek na pewno chcielibyśmy utrzymać - mówi nam Marek Chrzanowski, dyrektor I LO w Puławach. Zapytany o to, czy w szkole czuć rywalizację z KEN-em odpowiada: - Ja się cieszę także z ich sukcesów i uważam, że to dobrze, że w naszym mieście jest taka szkoła, z którą możemy w pozytywnym sensie rywalizować. To nas tylko mobilizuje do cięższej pracy.

Na miejscu trzecim tego powiatowego, licealnego rankingu znalazło się III LO w ZSO nr 2, (53. w Lubelskiem), ale w kraju już dość daleko, na miejscach "1000+", podobnie jak kolejne na liście LO im. S. Żeromskiego w Nałęczowie (66. w Lubelskiem).