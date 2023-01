Neon ma rozpocząć dyskusję o wyglądzie reklam w przestrzeni miejskiej. Będą zmiany?

Na frontowej elewacji „Tasiemca” pojawił się nowy, podświetlany napis. Na piętrze budynku domu handlowego od kilku miesięcy mieści się siedziba fundacji KZMRZ. Podmiot ten prowadzi między innymi własną, artystyczną szkołę. Na pomysł wykonania neonu wpadli jej uczniowie. Dzieci wymyśliły także samo hasło.

Dlaczego akurat takie?

– „Pomóż tacie” to hasło, które powstało przypadkiem. Zostało wyrwane z kontekstu podczas rozmów z dziećmi na moich zajęciach artystycznych. To one zdecydowały, by powstał z niego neon, który zawiśnie przy głównej ulicy w centrum Puław – mówi Michał Stachyra, właściciel fundacji KZMRZ.

Wygląd neonu, w tym wybór czcionki i rodzaju pisma powstał w ramach warsztatów prowadzonych w „Tasiemcu”.

– Zdecydowaliśmy, że ta pisana przez dzieci, nieudolnie i infantylnie będzie najbardziej pasowała do treści i podłoża projektu. W wykonanie neonu zaangażowaliśmy ojców, co dodaje kolejnej wartości: buduje wspólnotę, mówi o roli ojca w kontekście rodziny, a przede wszystkim roli w życiu społecznym i życiu dziecka – tłumaczy Stachyra.

Cały projekt ma także dodatkowy cel.

– Chcemy przypomnieć czasy świetności puławskich neonów i rozpocząć dyskusję nad estetyką urbanistyczną miasta. Mam nadzieję, że będzie cieszył oko i wpisze się w puławski krajobraz – dodaje właściciel artystycznej szkoły.

Neon, jak tłumaczy nasz rozmówca, to dopiero początek zmian dotyczących estetyki przestrzeni miejskiej. W jej poprawianiu pomóc ma planowane w przyszłym miesiącu spotkanie artystów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z puławskimi przedsiębiorcami, właścicielami nieruchomości i samorządowcami. Specjaliści z ASP są skłonni bezpłatnie wykonać projekty nowych, estetycznych szyldów dla lokali znajdujących się w centrum miasta.

Marzeniem artystów jest to, żeby zwłaszcza modernistyczne budynki Puław, takie jak wspomniany „Tasiemiec” odzyskały swój dawny wygląd. Jeśli z przyczyn finansowych nie będą możliwe ich kompleksowe remonty, być może uda się zdjąć nadmiar reklam i wymienić szyldy: na wzór miast, w których obowiązują już tzw. uchwały krajobrazowe.

Chodzi przy tym również o przywrócenie neonów w ich historycznej formie. Takich, jakie w przeszłości zdobiły choćby puławskie domy handlowe, czy hotele. W tej materii KZMRZ ma zamiar posiłkować się archiwalnymi zdjęciami gromadzonymi przez Muzeum Czartoryskich.