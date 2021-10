Nowa hala w Puławach oficjalnie otwarta [zdjęcia]

Puławianie mogą mieć powody do dumy. W stolicy powiatu w ostatnią sobotę otwarta została jedna z najładniejszych hal sportowych w Polsce. Mimo tego, że trybuny obiektu liczą ponad 3 tysiące krzesełek, nie byłyby w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem. Bilety na inauguracyjny mecz (Azoty Puławy - Piotrkowianin) rozeszły się w mgnieniu oka. Dystrybucją ok. dwóch tysięcy z nich zajął się klub, a kolejny tysiąc w ciągu zaledwie 2,5 godziny rozdało miasto.

Szczęśliwcy, którzy weszli do środka nie żałowali. Już na parkingu mieli okazję spotkać wolontariuszy, którzy pomagali w znalezieniu dogodnego miejsca postojowego. Młodzież ubrana w specjalne kamizelki zajmowała się także nawigowaniem osób wchodzących do środka, pomagała w odnalezieniu właściwego sektora, rozdawała także meczowe gadżety - czekoladki i klaskacze.

Część widowiskowa sobotniej uroczystości bazowała na efektach pirotechnicznych. Ustawione w kilku miejscach urządzenia podczas prezentacji zawodników, wejście na parkiet odznaczonej medalem za zasługi dla miasta Malwiny Kopron, czy występu skrzypaczki Katarzyny Szuber - strzelały słupami ognia w tym dynamicznej muzyki. Niestety, zapowiadanego pokazu laserów, czy filmu o historii puławskiego MOSiR-u nie było. Puławianie obejrzeli za to pokropienie hali wodą święconą oraz wysłuchali przemówień lokalnych oficjeli.

Frekwencja na trybunach pokazała, że większość puławian, znacznie bardziej od polityków i samorządowców, woli oglądać zmagania sportowe. O ile podczas przecinania wstęgi zapełnionych było około 40 proc. miejsc, tak podczas samego meczu - już niemal wszystkie. Kibice puławskiego klubu stanęli na wysokości zadania. Bawili się świetnie, zachęcając do dopingu także tych, którzy na takim meczu znaleźli się po raz pierwszy. Machali sztandarami w klubowych barwach, rozwijali klubową flagę, bębnili i śpiewali, nagradzając owacjami każdą kolejną bramkę swojej drużyny.

Sami zawodnicy, niesieni dopingiem trzech tysięcy kibiców, ruszyli na swoich przeciwników z taką energią, jakby rozgrywali co najmniej finał pucharu EHF. Przeszywali pogubioną obronę gości kolejnymi kontrami, w których prym wiódł szybki jak błyskawica Andrii Akimenko. Puławianie w swoim nowym "domu" poczuli się tak swobodnie, że Michał Jurecki popisywał się dograniami do kołowych w stylu "no look pass". W drugiej połowie pozwolili gościom z województwa łódzkiego na trochę więcej, kontrolując wynik. Mecz zakończył się wysoką wygraną Azotów Puławy, które pokonały Piotrkowianina 36:24.