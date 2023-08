Zamek chce mieć winnice. Powołano do tego wicedyrektora

Poprzedni statut przyjęty jeszcze w marcu 2018 roku zakładał, że dyrektor MNKD może mieć dwóch zastępców. W czasie kadencji poprzedniego szefa tej jednostki, Krzysztofa Kondraciuka, wystarczał wicedyrektor do spraw administracyjnych, drugi z etatów nie był obsadzany.

Zamek w Janowcu posiadał natomiast nadzorującego w randze kierownika, którą pełnił Filip Jaroszyński. Pod koniec zeszłego roku muzealnik ten został zwolniony przez nową dyrektor - Izabelę Andryszczyk. Kierownikiem oddziału w Janowcu została ostatecznie Dorota Szczuka.

Z Parasola do Janowca

Od końcówki lipca ma ona nowego zwierzchnika - wspomnianą Marzenę Brzezicką, która dotychczas nie była pracownikiem tej jednostki. To specjalistka od promocji i marketingu, która w ostatnich latach była prezesem lubelskiej fundacji Parasol Wschód (wtedy pod nazwiskiem Tuniewicz).

Parasol zajmował się organizacją wydarzeń na zamku, takich jak "Bieg z flagą", 1. Lubelski Jarmark Bożonarodzeniowy", "Zamkowa Noc Muzeów", czy "Winobranie". Chętnie patronował im marszałek województwa, Jarosław Stawiarski.

W czerwcu tego roku zarząd województwa przyjął uchwałę o nowym regulaminie MNKD tworzącym osobne stanowisko wicedyrektora ds. zamku w Janowcu, co pozwoliło na zatrudnienie byłej prezes Parasola. Konkurs nie był organizowany.

Winnice potrzebują wicedyrektora

- Zmiany organizacyjne w MNKD związane z powołaniem nowego zastępcy dyrektora do spraw oddziału Zamek w Janowcu uwarunkowane są potrzebą zapewnienia sprawnego modelu zarządzania muzeum w związku z realizacją szeroko zakrojonych planów rozwoju tego oddziału. W szczególności w zakresie odtworzenia historycznych winnic wokół janowieckiego zamku - tłumaczy dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego, Izabela Andryszczyk.

Do obowiązków nowego wicedyrektora do spraw zamku, zgodnie z nowym regulaminem, należy "ponoszenie odpowiedzialności za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału Zamek w Janowcu". Jak dodano, wicedyrektor wskazanym oddziałem kieruje "za pomocą kierownika". Oznacza to, że de facto ma pod sobą tylko jednego bezpośredniego podwładnego.

- To nie znaczy, że wicedyrektor się nudzi. Zapewniam, że jest tutaj co robić, bo zamek to duży oddział. Przygotowuję sprawozdania, umowy, dbam o strategię. W ten sposób mogę odciążyć pracowników merytorycznych - tłumaczy nam Marzena Brzezicka. Jednym z jej zadań ma być usprawnienie funkcjonowania zamkowego oddziału.