Zmiana dyrektora w puławskim szpitalu. Nowy menedżer od nowego roku

Wszystkie odcinki (Nie)Wyparzonej Gęby w jednym miejscu

Zobacz wszystkie wyemitowane do tej pory odcinki programu (Nie)Wyparzona Gęba, gdzie rozmowy nabierają smaku, a atmosfera rozgrzewa się z każdą minutą! W naszym studiu spotykamy się z fascynującymi osobowościami – muzykami, aktorami, sportowcami, kabareciarzami – ludźmi, którzy inspirują, bawią i motywują. Rozmawiamy o tym, co dla nich ważne: wspomnieniach, sukcesach, porażkach i planach na przyszłość. Nie brakuje zaskakujących historii. Ale to nie wszystko! Nasz program ma swój wyjątkowy smak – dosłownie. Goście mierzą się z coraz pikantniejszymi przekąskami, co dodaje rozmowom pikanterii.