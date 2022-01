Ogromny problem w jednej ze szkół w Puławach. Trzeba wydać duże pieniądze

Gdy kilkadziesiąt lat temu budowano puławskie szkoły, ich instalacje elektryczne były projektowane z myślą o znacznie niższym zapotrzebowaniu na prąd. Obecnie, z uwagi zarówno na ilość m.in. komputerów, czy tablic multimedialnych, a także naturalne zużywanie się starych urządzeń, w budynkach z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku notowane są awarie.

Zgłoszenia dotyczące problemów technicznych związanych z elektryką wysyłali m.in. pracownicy ZSO nr 1 (na zdjęciu). To jedna z największych szkół w Puławach.

Remont, a właściwie całkowitą wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kaniowczyków, Ratusz planuje od dłuższego czasu. W zeszłym roku na polecenie lokalnych władz powstał kosztorys inwestorski, który zakłada, że wartość prac wyniesie ponad 2,2 mln zł. Niestety wiele wskazuje na to, że przy aktualnych cenach, nawet taka suma nie wystarczy.

– Obecnie szacujemy, że ten koszt może wynieść około 2,5 mln zł. Niestety: jest to konieczne. Instalacja elektryczna w ZSO nr 1 ma już 40 lat i nie spełnia aktualnych wymagań technicznych. Nie jest przystosowana od obciążenia generowanego przez szkołę – tłumaczy Krzysztof Szczepański, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju Miasta w puławskim magistracie.

Wysoki koszt to nie jedyny problem przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Szkoła nie może przerwać swojej działalności, a to oznacza, że na przeprowadzenie prac miasto ma niewiele ponad dwa miesiące w roku, czyli przerwę wakacyjną. Stąd decyzja o podzieleniu całego zadania na etapy. W tym roku urzędnicy chcą zająć się pierwszym piętrem, linią zasilającą i wymianą tzw. głównej tablicy.

Na ten cel trafić ma ok. 800 tys. zł. W nowym budżecie miasta środków dla ZSO nr 1 pierwotnie nie zapisano, jak wynika z informacji przekazanej przez prezydenta, to wkrótce się zmieni. Jeszcze w tym miesiącu radni mają otrzymać propozycję zmian do uchwały budżetowej, która będzie zawierała środki na pierwszy z trzech etapów elektrycznej modernizacji.