Resocjalizacja poprzez murale. Namalują patronów

Kilku wychowanków puławskiego MOW-u polubiło nowy rodzaj aktywności - pracę w ramach nowych inicjatyw kulturalnych i społecznych proponowanych przez Michała Stachyrę z fundacji KZMRZ. Znany twórca murali we wrześniu zaangażował młodzież z ośrodka do wsparcia zamiany starej poczekalni dworca autobusowego w rodzaj galerii sztuki. W tym tygodniu wychowankowie mają kolejną okazję do wspólnego działania - oczyszczają ścianę sali gimnastycznej ośrodka i malują na niej mural zaprojektowany przez szefa fundacji.

- To będzie patron tego ośrodka, Aleksander Kamiński. Tym razem nie w formie komiksowej, jak na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ale także nie czarno-białych, smutnych barwach. Chcę przedstawić go w kolorowy sposób - mówi Michał Stachyra, pomysłodawca inicjatywy, autor projektu.

Artysta nie ogranicza się przy tym do namalowania postaci patrona MOW-u. To część większego przedsięwzięcia, na które fundacja otrzymała dofinansowanie z budżetu ministerstwa edukacji. W jego ramach docelowo powstanie pięć murali - wszystkie będą przedstawiały patronów placówek oświatowych.

- Wstępnie mogę potwierdzić, że zamierzam wykonać murale także dla Zespołu Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej oraz dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Dwie ostatnie prace chciałbym nanieść na ściany szkół w mniejszych miejscowościach - zapowiada nasz rozmówca. Jak tłumaczy, przy typowaniu lokalizacji na murale bierze pod uwagę m.in. wygląd, stan techniczny i poziom wyeksponowania ścian.

Dzięki ministerialnej dotacji, szkoły ani samorządy za oryginalne ozdobienie ścian placówek nie płacą nic. Otrzymują natomiast wysokiej jakości street-art, a dodatkowo - warsztaty z muralu i graffiti dla dzieci i młodzieży.

Z włączenia wychowanków w działania artystyczne zadowolony jest dyrektor MOW-u, Dawid Gutek.

- To bardzo dobra forma ich uspołecznienia i resocjalizacji przez sztukę. Dzięki pracy, którą wykonują, nabierają przekonania o własnej wartości oraz posiadanej mocy sprawczej. Uczą się przy tym współpracy i odpowiedzialności. Myślę, że naprawdę mogą być z siebie dumni - przyznaje dyrektor ośrodka.

Mural na ścianie sali gimnastycznej MOW-u powinien być ukończony do niedzieli. Cztery pozostałe mają zostać wykonane do 20 grudnia. Ostatnie lokalizacje nie zostały jeszcze ustalone, ale najpewniej będą to placówki działające na terenie powiatu puławskiego.