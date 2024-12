Pierwszy świąteczny jarmark w Puławach. Zapraszają też na Mikołajki

Nawet po 30 tys. zł dla bezrobotnego. Tylko trzeba mieć pomysł na biznes

Trzeba mieć pomysł na swój własny biznes. Opisać go i uzasadnić. No i złożyć w terminie wniosek. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ma do rozdysponowania spore pieniądze dla bezrobotnych, którzy chcieliby założyć własną działalność gospodarczą.