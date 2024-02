Polarne muzeum oficjalnie otwarte. Przybliżają to, co niedostępne

Muzeum poświęcone polarnictwu tak naprawdę działa już od dłuższego czasu. Puławianie po raz pierwszy odwiedzili je w maju zeszłego roku, podczas Nocy Muzeów. Od tamtej pory polarne wystawy obejrzało już tysiące mieszkańców regionu i turystów z różnych stron kraju.

Nie znaczy to jednak, że dzisiejsze wydarzenie miało charakter jedynie symboliczny, bo MBP zaprezentowało nową wystawę i zakończyło swój etap organizacyjny. Wystawa poświęcona jest historii polarnych wypraw. Jej głównym elementem jest oryginalny ponton używany w przeszłości przez polskich polarników. Zaliczyć do niej można również skuter śnieżny i śmigłowiec z dawnych misji.

- Przed nami tworzenie kolejnych wystaw, rozwijanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Chciałbym, żeby to muzeum było żywym pomnikiem pasji i osiągnięć polskiej polarystyki, a także miejscem przyjaznym dla społeczeństwa - mówił dyrektor placówki, Piotr Kondraciuk. - Chcemy, kierując się naszym mottem, przybliżać to, co niedostępne - podkreślał.