Policjantka z komisariatu w Kurowie: "Wstąpiłam do policji, żeby pomagać ludziom"

• Dlaczego wybrała Pani zawód policjantki?

Katarzyna Gronkowska: – Ta praca jest wyjątkowa. Nie ma w niej rutyny. Każda interwencja jest inna, spotykamy różnych ludzi, jeździmy na różne zdarzenia. Nic się nie powtarza. Poza tym zawsze lubiłam pomagać ludziom. Często brałam udział w wolontariatach, jeszcze w czasach szkolnych jeździłam do domów dziecka. Dlatego postanowiłam wstąpić do policji. To była spontaniczna decyzja. Postanowiłam spróbować, złożyłam dokumenty, zaliczyłam test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i udało się.

• Czy ta praca spełniła Pani oczekiwania?

– Tak, jestem zadowolona. Robię to, co chciałam. Jeździłam już na granicę z Białorusią, pomagałam w punkcie pomocy uchodźcom na MOP-ie w Markuszowie. Razem z innymi policjantami kupowaliśmy wtedy niezbędne produkty, rozdawałyśmy dzieciom zabawki, kanapki, napoje, wodę. Wszystko to, czego potrzebowali. W trakcie służby zdarzało mi się także zakładać opatrunki. Oczywiście biorę udział również w interwencjach domowych, czy publicznych, gdzie mam kontakt z osobami agresywnymi, często pod wpływem alkoholu. Czuję się jednak dobrze przygotowana, by poradzić sobie w każdej sytuacji. Podsumowując - tak, czuję się spełniona.

• Gratulujemy awansu i życzymy powodzenia.

– Dziękuję bardzo.