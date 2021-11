Budżet Puław na 2022 rok. Ponad 34 mln zł pod kreską

W nowym projekcie budżetu Puław uwagę zwraca wyraźny spadek dochodów bieżących, które stopniały z 276 mln zł planowanych jesienią zeszłego roku do zaledwie 253 mln zł. To wynik planowanej w 2022 roku zmiany podmiotu wypłacającego świadczenia rodzinne z rządowego programu Rodzina 500 Plus. Zamiast MOPS-u, pieniądze od połowy 2022 roku beneficjentom będzie wysyłać ZUS. W efekcie miasto otrzyma znacznie mniej „znaczonych” pieniędzy na ten cel.

Łączne dochody miasta, jakie zaplanowano w przyszłym roku, wyniosą 268 mln zł, a wydatki przekroczą 302 mln zł,

w związku z czym powstanie spory deficyt na łączną sumę ponad 34 mln zł. Ta luka zostanie zasypana własnymi środkami miasta, w tym funduszami zgromadzonymi na lokatach, dzięki czemu nie wzrośnie dług. Powtórzenie takiego manewru za rok może być jednak trudne.

Co trzecia wydana przez miasto złotówka w przyszłym roku trafi na oświatę i wychowanie. Na ten cel zaplanowano rekordowe 103 mln zł, z których najwięcej pochłonie utrzymanie szkół podstawowych (47 mln zł), przedszkoli (23 mln zł) i miejskich liceów (12 mln zł). Przy czym rządowa subwencja wyniesie 45 mln zł, pokrywając zaledwie ok. 44 proc. wydatków.

Drugą pozycję zajmuje „rodzina”, czyli wspomniane świadczenia wychowawcze (500 Plus), rodzinne itp. Z wymienionych już powodów, zgodnie z decyzją władz centralnych, przez gminy przechodzić będzie mniej pieniędzy. W przypadku Puław wydatki w tej pozycji spadną z 67 do niecałych 44 mln zł.

Na gospodarkę komunalną i środowisko zaplanowano ponad 28 mln zł, z czego oświetlenie pochłonie 3,7 mln zł, utrzymanie zieleni - ok 3,6 mln zł, oczyszczanie ponad 3 mln zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt - 375 tys. zł, a cmentarzy - 300 tys. zł.

Prawie 22 mln zł kosztować będzie też administracja, z czego blisko 17 mln zł to utrzymanie Ratusza, 3,2 mln zł - CUW-u, a 1,6 mln zł - straży miejskiej. Dodatkowo 600 tys. zł trafi na promocję, a 321 tys. zł na radę miasta, czyli diety, organizację sesji, druk uchwał itp. Podobne pieniądze (ponad 22 mln zł) Puławy wydadzą na pomoc społeczną.

Na sport zaplanowano 12 mln zł, z czego większość trafi do MOSiR-u. Podobne pieniądze miasto z pomocą innych gmin dołoży do utrzymania MZK (11,6 mln zł). Na kulturę przeznaczono 8,7 mln zł, z czego ponad 4 mln zł trafi do Domu Chemika, 2,8 mln zł do Biblioteki Miejskiej, a 1,2 mln zł do Muzeum Czartoryskich.

Pozostałe wydatki to m.in. obsługa zadłużenia (5 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (4,7 mln zł), utrzymanie ulic (3,9 mln zł), czy wsparcie turystyki (33 tys. zł).

Inwestycje

Mimo wysokiego deficytu i relatywnie niskich dochodów, nie widać cięć w inwestycjach oszacowanych na ponad 42 mln zł. Największą pozycję z tej puli zajmuje budowa nowej siedziby miejskiej biblioteki przy ul. Wojska Polskiego (24,6 mln zł). Druga jest budowa sali gimnastycznej i boisk dla SP nr 3 im. J. Brzechwy (8 mln zł), a trzecim, najdroższym zadaniem będzie budowa ul. Sybiraków (3 mln zł).

Wśród największych przedsięwzięć znalazł się także pumptrack, czyli tor przeszkód dla rowerzystów. Na ten cel zaplanowano 2,2 mln zł. To więcej niż planowana rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (1,5 mln zł). W planach znalazła się też m.in. poprawa dojazdu do puławskiego hospicjum (900 tys. zł), kontenery mieszkalne dla dłużników (350 tys. zł), pylon reklamowy dla sponsora nowej hali (290 tys. zł), czy rozbudowa garażu dla OSP Włostowice (240 tys. zł).

Osobną stronę w projekcie zajęły zadania zgłoszone przez mieszkańców, którzy wzięli udział w budżecie obywatelskim. Najdroższe z nich to ogród sensoryczny na Włostowicach (150 tys. zł), nasadzenia zieleni (60 tys. zł) i mała tyrolka na błoniach (50 tys. zł). Łącznie będzie to 12 projektów o wartości ponad 455 tys. zł.

Na koniec dwa słowa o zadłużeniu. Zgodnie z nowym projektem prognozy finansowej na koniec przyszłego roku zobowiązania Puław spadną do 154 mln zł. Poniżej 100 mln zł dług ma zejść dopiero pod koniec obecnej dekady.