Prezes MZK znów odwołana. Ogłosili konkurs

Fotel prezesa puławskiego MZK od początku kończącej się kadencji samorządu należy do najbardziej gorących spośród wszystkich komunalnych przedsiębiorstw w Puławach. Po erze Henryka Mizaka, który zakładem kierował do emerytury, przez 28 lat (1991-2019) jego kolejni następcy ze stanowiska zdejmowani są po zaledwie kilku latach pracy. Pod koniec 2021 roku rada nadzorcza odwołała Piotra Koniecznego, z kolei w zeszłym roku to samo spotkało Iwoną Kuś.

Była główna księgowa, a następnie prezes komunikacyjnego przedsiębiorstwa odpowiedziała w ten sposób za zarabianie na działalności niezwiązanej z zarządzaniem spółką, które Kuś wykazała w swoim oświadczeniu. Co ciekawe, za stery MZK wróciła po zaledwie kilkunastu dniach przerwy - wygrywając ogłoszony w ekspresowym tempie konkurs. Parafrazując wypowiedź jednego z bohaterów znanej powieści, wyglądało to tak, jakby osoby odpowiedzialne za nadzór na MZK uznały, że "trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu".

Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się informacja o tym, że rada nadzorcza znów odwołała Iwonę Kuś. O powody takiej decyzji zapytaliśmy przewodniczącego rady nadzorczej spółki, Łukasza Kulika. Ten uznał jednak, że te informacje zachowa dla siebie.

- Zdecydowałem o tym, że nie będę tego komentował - stwierdził w rozmowie z nami. Jak dodał, do czasu wyłonienia nowego prezesa przedsiębiorstwem będzie kierował prokurent.

O tym, kto docelowo obejmie władze nad MZK zdecyduje ogłoszony już konkurs. Na dokumenty aplikacyjne spółka czeka do 19 lutego, a już 23 lutego zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wśród wymagań wymieniono m.in. wyższe wykształcenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub wykonując działalność na własny rachunek. O tym, kto zostanie nowym prezesem dowiemy się najpewniej pod koniec przyszłego miesiąca.