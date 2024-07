Prezydent Puław znów ma zastępcę. To koalicjant

Gabinet wiceprezydenta Puław po raz ostatni był czynny 10 stycznia 2023 roku, a więc niemal 1,5 roku temu. Tamtego dnia z dalszego obowiązku świadczenia pracy na rzecz puławskiego Ratusza zwolniona została Beata Kozik - w przeszłości bliska współpracowniczka Pawła Maja oraz jedna z liderek jego politycznego komitetu. Po jej odwołaniu, prezydent długo radził sobie bez zastępcy, ale ten czas właśnie minął.

- Z dniem 1 lipca na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Puławy został powołany Grzegorz Nowosadzki - informuje Urząd Miasta.

Nowy wiceprezydent to działacz puławskiej Platformy Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta Puław w ostatnich wyborach samorządowych. Absolwent I LO im. A. J. Ks. Czartoryskiego w Puławach oraz ekonomii na lubelskim UMCS. Zawodowo związany z bankowością. W latach 2010-2018 był prezesem wielosekcyjnego klubu sportowego "Wisła".

- Nie ustaliliśmy jeszcze szczegółowego zakresu moich obowiązków, ale najprawdopodobniej w Urzędzie Miasta będę odpowiadał za sprawy gospodarcze, oświatę oraz nadzór nad spółkami komunalnymi - wymienia w rozmowie z nami nowy zastępca prezydenta.

- Przed nami wiele wyzwań, z czego najważniejsze to ustabilizowanie budżetu, obniżenie zadłużenia, remont starej hali sportowej, czy plan naprawczy dla MZK. Musimy zająć się również Pałacem Marynki i Domkiem Greckim - dodaje Grzegorz Nowosadzki. - Zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko nie będzie łatwe, ale jednocześnie wierzę w to, że dzięki dobrej współpracy, poradzimy sobie z tym - podkreśla.

Ta współpraca pomiędzy środowiskiem politycznym KO oraz prezydentem Puław rozpoczęła się podczas drugiej tury wyborów samorządowych. Zwycięstwo Pawła Maja z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Mariuszem Wicikiem, było skutkiem m.in. wsparcia okazanego przez wyborców puławskiej Platformy Obywatelskiej. Wynik wyborczy pozwolił na utworzenie nowej koalicji oraz zepchnięcie PiS-u do roli opozycji. Stanowisko wiceprezydenta to jeden z elementów tej nowej, politycznej układanki.

Z powodu objęcia nowej funkcji, Grzegorz Nowosadzki złożył już mandat radnego. Jego miejsce w puławskiej radzie zajmie 27-letnia Paulina Karlińska. Kandydatka KO w okręgu nr 4 zdobyła 114 głosów, co dało jej trzeci wynik na liście. Z naszych informacji wynika, że zgodziła sie przyjąć mandat. Jej zaprzysiężenia możemy spodziewać się po wakacyjnej przerwie.