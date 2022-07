Problemy z wodą. Gmina poprosiła o pomoc wojsko

30 A A

W zachodniej części gminy wiejskiej Puławy od rana do późnych godzin wieczornych ciśnienie wody w kranie jest bardzo niskie. Sami mieszkańcy do takich niedogodność zdążyli się przyzwyczaić odkładając kąpiele do późnych godzin wieczornych, kiedy ciśnienie wraca do normy (fot. rs)

Długotrwały brak opadów i utrzymująca się wysoka temperatura to prosta recepta na suszę. Samorządy apelują do obywateli, by ci oszczędzali wodę. Ta w kranach jest, ale jej ciśnienie bywa zbyt niskie. Żeby dmuchać na zimne, Gmina Puławy na pomoc wezwała brygadę WOT-u.

