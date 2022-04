Prom Janowiec - Kazimierz Dolny. Jest chętny armator

Cenę wywoławczą rocznego czynszu ustalono na 250 tys. zł. Jedyną ofertę przysłała „Żegluga Pasażerska” z Kazimierza Dolnego. Przedsiębiorstwo Henryka Skoczka to jeden z większych wiślanych armatorów w regionie. W jego flocie znajdują się takie statki jak „Kazimierz Wielki”, „Lew”, „Wiking” i „Pirat”. Na pokładzie jednego z nich, przed laty kręcono teledysk do utworu „Prawy do lewego” Kayah i Bregovicia.

– Intencją spółki jest jak najszybsze podpisanie umowy z oferentem, w celu umożliwienia uruchomienia przeprawy promowej na sezon 2022 – informuje Zbigniew Janiszewski, przewodniczący rady nadzorczej „Promu”.

Przeprawa ma wznowić działalność 1 maja.