Gospodynie walczą o 25 tys. zł. Pieniądze ma dać im pstrąg

Kulinarne zmagania dla kół gospodyń odbyły się podczas niedzielnego pikniku w Gołębiu. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przyrządzenie i podanie wybranego, lokalnego dania. Panie z Zagród koło Żyrzyna przygotowały pstrąga, który celnie trafił w gusta jurorów.

– To był pstrąg ze stawu w naszej gminie. Obłożyłyśmy go ziołami z ogrodu, tymiankiem, bazylią, czosnkiem, pietruszką, upiekłyśmy i podałyśmy z masłem, chipsami z pesto i czosnkiem niedźwiedzim – wymienia Elżbieta Kozak, jedna z autorek regionalnego dania, członkini zwycięskiego KGW.

Za zwycięstwo na powiatowym etapie „Bitwy Regionów” Zagrodzianki otrzymały pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową: 1000 zł. Drugie miejsce zdobyły gospodynie z Tomaszowa, a trzecie wywalczyła drużyna ze Skoków w gminie wiejskiej Puławy. Wyróżnienia otrzymały: KGW „Babki znad Klikawki”, stowarzyszenie „ERA” Kotliny oraz KGW Kajetanowianki.

Dla laureatek powiatowego etapu to jeszcze nie koniec przygody z ogólnopolskim konkursem. Wygrana w Gołębiu otwiera im drogę do następnego etapu zmagań, gdzie główną nagrodą jest czek na 5 tysięcy złotych. Jeśli KGW "Zagrody Razem" dotrze do finału, gospodynie powalczą o nagrodę główną – 25 tys. zł – oraz wyjazd na zagraniczne targi rolno-spożywcze.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami trudne zadanie, ale postaramy się przygotować naszego pstrąga równie dobrze, jak ostatnim razem – zapewnia Elżbieta Kozak. Półfinały „Bitwy Regionów” odbędą się po wakacjach. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.