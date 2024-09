Puławianie wybierają zwierzęta, zdrowie i bezpieczeństwo

Puławski Ratusz ogłosił dzisiaj listę z wynikami głosowania na projekty obywatelskie. Internetowe głosowanie trwało od 16 do 20 września. Puławianie mieli do wyboru 16 dużych i 24 małe projekty. Wśród tych pierwszych najwięcej głosów (933) zdobyła sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt domowych należących do mieszkańców Puław warte 150 tys. zł. Drugie miejsce (889 głosów) zdobyło doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej z osiedla Włostowice za 41 tys. zł, a trzecie warty 175 tys. zł podświetlany napis #Puławy (770 głosów). Wykonanie tego ostatniego stoi pod znakiem zapytania, bo na duże projekty, zgodnie z regulaminem, przeznaczono łącznie 350 tys. zł, a pierwsza trójka to już 366 tys. zł, a więc o 16 tys. powyżej progu regulaminowego.

Gdyby napis został skreślony, w budżecie zmieściłaby się czwarta w tym zestawieniu czytelnia pod chmurką za 80 tys. zł (621 głosów). Na następny w kolejności projekt ekranów LED "digital city light" kosztujących 150 tys. zł pieniędzy najpewniej już zabraknie. Wystarczyłoby ich natomiat na dziesiąte pod względem liczby głosów (323) spotkania literackie w mediatece, gdyby nie to, że ich wartość oszacowano na równe 80, a nie 79 tys. zł.

W przypadku małych projektów, pewne finansowania mogą być defibrylatory AED (1245 głosów - najwięcej). Urządzenia miałyby pojawić się na skwerze przy Armii Krajowej, na placu zabaw przy ul. Górnej, przy SP nr 4, w pobliżu ZSO nr 1 na Norwida oraz przy Miejskim Przedszkolu nr 5 przy ul. Słowackiego. Wartość tego zadania to 25 tys. zł. Pieniądze otrzyma także na warty 37 tys. zł żagiel przeciwsłoneczny nad placem zabaw na błoniach (628 głosów - miejsce drugie) oraz kurs samoobrony dla kobiet (564 głosy - miejsce trzecie) za 25,9 tys. zł. W limicie, który wynosi 150 tys. zł, zmieści się również oświetlenie wybiegu dla psów na błoniach (467 głosów - miejsce czwarte) za 30 tys. zł.

Znak zapytania wisi natomiast przy kolejnym projekcie, czyli zajęciach dla zdrowego kręgosłupa (424 głosy) za 37,5 tys. zł, bo jego dodanie nieznacznie przekroczyłoby budżet. Podobnie byłoby, gdyby dodany został warty tyle samo mural z Kopernikiem dla SP nr 4 (394 głosy). Pominięcie tych dwóch propozycji pozwoliłoby natomiast sfinansować jeszcze letnie sesje jogi w Parku Czartoryskich (374 głosy) za 19,2 tys. zł. Gdyby możliwe było maksymalne wykorzystanie limitu, wystarczyłoby również na zajmujące odległe miejsca, ale za to dość tanie - spotkanie młodzieży z ekspertem od uzależnień za 3,5 tys. zł oraz naukę angielskiego dla seniorów za nieco ponad 6 tys. zł.

Ostateczną listę zwycięzców BO poznamy po weryfikacji ze strony komisji, najpewniej w ciągu najbliższych dni. W listopadzie trafią one natomiast do projektu budżetu miasta na 2025 rok.