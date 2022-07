Puławscy policjanci świętowali w pałacu. Awanse i wyróżnienia

Lubelskie. W starej szkole chcą muzeum podobnego do Muzeum Powstania Warszawskiego

Ponad 10 mln zł ma do wydania powiat biłgorajski na utworzenie w Osuchach (gm. Łukowa) Muzeum Partyzantów Polskich. Ale to tylko część pieniędzy niezbędnych do uruchomienia placówki. Wystarczy na prace budowlane. Na wyposażenie i spełnienie kolejnych wizji trzeba będzie znaleźć nowe źródła finansowania.