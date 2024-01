Puławski park na liście UNESCO? Jest szansa

UNESCO to założona w 1946 roku międzynarodowa organizacja na rzecz wspierania światowej kultury, sztuki i nauki. Na jej liście światowego dziedzictwa znajdują się m.in. piramidy w Gizie, francuski Wersal, ateński Akropol, historyczne centrum Rzymu, amerykańska Statua Wolności i wiele innych. W Polsce UNESCO chroni 17 obiektów, w tym kopalnia soli w Wieliczce, Stare Miasto w Zamościu, czy Zamek Krzyżacki w Malborku.

Na polskiej liście informacyjnej, która pełni rolę przedsionka tej głównej jest 5 kolejnych miejsc: modernistyczne centrum Gdyni, Kanał Augustowski, pienińska dolina Dunajca, miasto Gdańsk oraz młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju. Wkrótce na tej liście znaleźć może się również puławskie założenie parkowo-ogrodowe.

Propozycja jego zgłoszenia, jak dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeszła już weryfikację ekspercką i otrzymała pozytywną rekomendację. - Stan zachowania i poziom wartości prezentowanych przez te zabytki uprawniają do rozważenia wniosku o wpis na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - potwierdza Katarzyna Pałubska.

Szefowa departamentu tłumaczy ponadto, że zgodnie z metodologią UNESCO puławski park należy do kategorii zespołów budowli, które ze względu na swoją architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową, powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki.

Zgodnie z opinią resortu kultury, kompozycja parku jest nasycona treściami filozoficzno-symbolicznymi z ładunkiem patriotyzmu charakterystycznym dla schyłku oświecenia i początków romantyzmu. Puławski ogród wyróżniać ma również rola kobiety w jego powstaniu. "Wykształconej i zamożnej damy nadającej ton życiu intelektualnemu, towarzyskiemu, a nawet politycznemu w ówczesnej Europie".

Poza parkiem założonym w Puławach przez rody Lubomirskich i Czartoryskich, na listę informacyjną trafić ma również podobny ogród w Arkadii niedaleko Łowicza z zabytkami Radziwiłłów. Potwierdzenie ze strony resortu nie oznacza jeszcze pewności, co do wpisania na listę. To rodzaj zielonego światła dla dalszej procedury, którą kończy wpis. Ten z kolei pozwałby ubiegać się o główne danie, czyli miejsce na liście światowego dziedzictwa, tuż obok wspomnianych piramid, czy Puszczy Białowieskiej.

- Dla Puław byłoby to ogromna frajda - przyznane prof. Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, placówki zarządzającej parkiem.