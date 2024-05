Puławy dzisiaj i 20 lat temu. Tak zmieniło się miasto

Mieszkańcy Puław, podobnie jak obywatele z innych miast, do nowych obiektów w swoim mieście szybko się przyzwyczajają. To, w jakim tempie zachodzą zmiany w jego architekturze, miejskim krajobrazie, widać m.in. na fotografiach wykonanych z powietrza na przestrzeni lat. Porównując dostępne w internecie zdjęcia z lat 2004, 2008-2011 oraz 2023, dosonale widać obszary, które przeszły największą metamorfozę.

Dobrym przykładem jest południowa część miasta: osiedla Górna-Kolejowa oraz Niwa, gdzie w ciągu ostatnich dwóch dekad przybyło nowych domów, bloków, ulic, chodników, ścieżek rowerowych itp. Jeszcze na początku poprzedniej dekady inaczej, niż dzisiaj wyglądały szkolne boiska, a przy ul. Dęblińskiej zamiast hipermarketu Leroy Merlin i parku handlowego Karuzela, widać budynki przemysłowe, w tym nieistniejącą już fabrykę żelatyny.

W 2004 roku na drugą strony Wisły prowadzi tylko jeden most, nie ma ekspresowej obwodnicy miasta, Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, mariny, hotelu Olimpic, stadionu w jego obecnym kształcie, czy krytych kortów tenisowych. Takie ulice jak Sosnowa, Ceglana, Górna, Kopernika to po polne lub leśne ścieżki. Dwadzieścia lat temu nie ma jeszcze Galerii Zielonej, Brico Depot, ani biurowców HTM przy Fieldorfa Nila. W centrum stoi stary Dom Chemika wraz z jego wystawowym pawilonem, a słowa "mediateka" jeszcze nie wymyślono. W miejscu nowej hali widowiskowo-sportowej funkcjonuje tartak, a pobliski klub muzyczny "Lawa" należy do najpopularniejszych w regionie.

W tamtym czasie na miejscu dzisiejszych błoni ze spacerowymi alejkami i placami zabaw rośnie jedynie trawa, a latem w tym miejscu puławianie bawią się na koncertach. Zupełnie inaczej wyglądają skwery Solidarości i Niepodleglości, a te przy Legionu Puławskiego, Wróblewskiego, czy 6 Sierpnia - nie istnieją. Reasumując, pod wieloma względami, współczesne Puławy są juz zupełnie innym miastem, niż to sprzed 20 lat.