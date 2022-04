Puławy. Można dostać ponad 50 tys. zł na własną firmę. Gdzie się zgłosić?

Projekt skierowany jest do dwóch grup. Jedna z nich to osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy. Uprzywilejowane są zwłaszcza nieaktywne zawodowo kobiety, osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach. Druga grupa to tzw. ubodzy pracujący, czyli osiągający niskie dochody z tytułu zatrudnienia, nie wyższe od 120 proc. minimalnego. Do udziału w projekcie zachęcane są szczególne te osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych i krótkoterminowych. Na przełomie maja i czerwca powinna zostać ogłoszona lista 60 osób zakwalifikowanych do następnego etapu: szkolenia z przedsiębiorczości oraz tworzenia biznesplanu. Następnie, spośród tej grupy, wybrane zostanie 48 najbardziej perspektywicznych nowych firm, które otrzymają wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ta pomoc będzie dzieliła się na dwie części. Pierwsza z nich to 23 tys. zł na start, czyli bezzwrotna dotacja na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, narzędzi, maszyn itp. Druga to wsparcie pomostowe, czyli wypłacane co miesiąc przez rok 2,8 tys. zł, łącznie 33,6 tys. zł.

– To pieniądze, które będzie można wydać np. na opłacenie składek ZUS, prowadzenie księgowości, wynajem lokalu, zakup materiałów promocyjnych. Jednym słowem na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności – tłumaczy Katarzyna Malesza-Dzido, prezes fundacji PCP.

Łączna wartość wsparcia to ponad 56 tys. zł. Według statystyk prowadzonych przez fundację, większość firm zakładanych w ramach podobnych projektów, osiąga samodzielność i utrzymuje się na rynku. Beneficjentami projektu mogą być wszystkie osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego. Także obcokrajowcy, np. z Ukrainy.

Czas na składnie formularzy aplikacyjnych zainteresowani mają do 22 kwietnia.