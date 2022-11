Puławy. Nowe latarnie, ulice i remont kładka, czyli budżet na 2023 rok

Przyszłoroczny budżet po raz pierwszy od kilku lat nie będzie napompowany megainwestycjami w rodzaju budowy hali widowiskowej, czy mediateki. Mniejsze od tegorocznych będą zarówno planowane dochody, jak i wydatki. Te pierwsze mają przynieść niecałe 279 mln zł, a drugie przekroczą 285 mln zł. Powstały deficyt o wartości 6,5 mln zł ma zostać pokryty środkami z lokat założonych przez miasto w latach ubiegłych.

Budżet coraz trudniejszy

Choć w granicach administracyjnych miasta działa wiele przedsiębiorstw, w tym największy w kraju kombinat chemiczny, co gwarantuje ponad 60 milionów złotych samego podatku od nieruchomości, konstruowanie nowego budżetu nie było zadaniem łatwym. Problemem są rosnące koszty utrzymania miasta oraz topniejące wpływy.

– Prace nad budżetem, z powodu malejących wpływów podatkowych, były jeszcze trudniejsze, niż w roku poprzednim. Sam tylko udział podatku PIT spadł nam o 2 mln złotych, podczas gdy jeszcze kilka lat temu notował regularny wzrost nawet o 5-6 mln. Wyraźnie wzrosły nam jednocześnie koszty obsługi zadłużenia, które przekraczają już 7 mln zł – mówi Elżbieta Grzęda, skarbnik miasta Puławy. – Pamiętać musimy również o kolejnym wykupie obligacji komunalnych oraz podwyżkach wynagrodzeń dla wszystkich pracowników miejskich instytucji o 7-8 proc.

Oświata i długo, długo nic

Lwią część wydatków, a dokładniej ponad 37 proc. całej puli, pochłonie oświata. Na ten cel miejskie władze mają zamiar przeznaczyć w 2023 roku prawie 107 mln zł. Z tego utrzymanie szkół podstawowych będzie kosztowało prawie 42 mln zł, przedszkoli 26 mln, a miejskich liceów ponad 13.

Drugą największą pozycją budżetową jest gospodarka komunalna, na którą łącznie trafić ma prawie 44 mln zł. Niemal połowa tej kwoty to wydatki na oświetlenie ulic i placów (19,7 mln zł). Do tego należy dodać gospodarkę odpadami (12 mln zł), utrzymanie zieleni (3,4 mln zł) i oczyszczanie miasta (2,6 mln zł). Sporo puławianie wydadzą także na administrację: niecałe 25 mln zł. W tej kwocie znajduje się utrzymanie Ratusza (prawie 19 mln zł), promocja miasta (587 tys. zł), a także działalność miejskiej rady (565 tys. zł).

Lampy LED i drogi dla firm

Utrzymanie miejskich instytucji kultury będzie kosztowało 9 mln zł, z czego najwięcej bo ponad 4,1 mln otrzyma Dom Chemika, 3,3 mln zł ma pozwolić na utrzymanie bibliotek, a kwota 1,2 mln zł wystarczyć na działalność Muzeum Czartoryskich. Więcej od wszystkich jednostek kultury razem wziętych dostanie MOSiR: ponad 11,1 mln zł. Na utrzymaniu ośrodka sportu znajduje się m.in. stadion, dwie hale sportowe, basen, aquapark, korty tenisowe i marina. Podobna suma (10,7 mln zł) ma zapewnić funkcjonowanie miejskiej komunikacji, a na 5 mln zł wyliczone koszty utrzymania miejskich dróg. Z kolei utrzymanie miejskiej straży to wydatek rzędu 1,7 mln zł.

Na noworoczne inwestycje przeznaczonych ma zostać 24,5 mln zł. To o prawie połowę mniej, niż w roku obecnym. Najwięcej (15 mln zł) będzie kosztował pierwszy etap wymiany latarni ulicznych z lampami sodowymi na energooszczędne, ledowe. Drugim ważnym zadaniem jest budowa nowych ulic na os. Wólka Profecka, które mają poprawić dostęp do gruntów przeznaczonych dla firm. Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej pochłonie 2,2 mln zł, a 950 tys. pozwoli na budowę nowej drogi dojazdowej do hospicjum.

Świecący napis i czip dla kota

W nowym roku zaplanowano także renowację pochodzącej z lat 60. kładki nad ulicą Głęboką (400 tys. zł), a także zakup mikrobusu dla domu samopomocy (230 tys. zł). Ratusz zamierza również zamówić podświetlany szyld mediateki za 100 tys. zł. Tyle samo ma kosztować aktualizacja ekspertyzy naprawy przeciekającego stropu parkingu w porcie oraz wybrana w budżecie obywatelskim kastracja, sterylizacja i czipowanie domowych zwierząt. Trochę więcej, bo 175 tys. zł Puławy wydadzą na nowe zabawki na błonia, gdzie trafi huśtawka i karuzela. Mediateka dostanie natomiast 100 gier planszowych za 37 tys. zł. W mieście pojawią się także nowe donice z kwiatami (30 tys. zł) i tablice ogłoszeniowe (14 tys. zł).

Projektem budżetu na 2023 rok wkrótce zajmą się radni. Dopiero po ich akceptacji zapisy finansowego planu zaczną obowiązywać.