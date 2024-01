Puławy: Te imiona były najpopularniejsze w 2023 roku

Moda na imiona dla dzieci zmienia się bardzo szybko. Zaledwie cztery lata temu wśród topowych imion dla chłopców był Antoni, Szymon, czy Kacper. W roku 2023 żadne z wymienionych nie załapało się do czołowej szóstki. Spośród wszystkich 973 aktów urodzeń sporządzonych przez puławski USC, najwięcej było małych Janków (22), Ignasiów (16) i Franciszków (15). Kolejne miejsca zajęli: Mikołaj (13), Nikodem (13) i Stanisław (11).

Zmiany trendów widoczne są również wśród imion żeńskich. Kilka lat temu w Puławach w gronie najpopularniejszych wymieniano Zofię i Zuzannę, tymczasem w roku 2023 na pierwsze miejsce po latach wracają Alicja (17) i Laura (17). Podium zamyka Julia (12), która wyprzedziła Jagodę i Lenę (po 10) oraz Antoninę (9).

Z kolei wśród imion nadawanych w zeszłym roku najrzadziej można wymienić m.in. Diego, Jędrzeja, Bogumiła, Jeremiego, a także Liwię, Felicję czy Irenę.

Sama ilość aktów urodzeń sporządzonych w Puławach wyniosła 973, co oznacza wzrost licząc rok do roku o 30 proc. W 2022 takich dokumentów wydano zaledwie 749. Nie znaczy to jednak, że dokładnie o tyle wzrosła liczba małych puławian. Liczba to zawiera zarówno nowych mieszkańców miasta Puławy, gminy wiejskiej Puławy, wszystkie inne dzieci, które urodziły się w szpitalu przy ul. Bema, a także osoby urodzone za granicą. Tak, czy inaczej - wzrost jest znaczący i to bardzo dobra wiadomość.