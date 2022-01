Puławy: Do urzędników pojedziemy windą

Interesanci, którzy chcą porozmawiać z urzędnikami z poszczególnych wydziałów, na pierwsze lub drugie piętro budynku muszą dostać się schodami. Problem częściowo rozwiązać mogłaby winda, ale nawet na jej projekt w ostatnich latach nie było pieniędzy. Nie pomagało także zgłaszanie tego pomysłu w ramach budżetu obywatelskiego, bo brakowało poparcia głosujących. Przełom nastąpił niedawno, kiedy projekt windy znalazł się w propozycjach zmian w tegorocznym budżecie.

– Dokumentacja to pierwszy krok, jaki chcemy wykonać, by winda w urzędzie mogła powstać. To jeszcze nie oznacza, że przystępujemy do jej budowy, ale chcemy być do niej przygotowani. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z kosztów, które z pewnością będą szły w setki tysięcy złotych – przyznaje Krzysztof Szczepański, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju Miasta.

Zgodnie z propozycją na projekt techniczny windy zewnętrznej w tym roku miałoby trafić 50 tys. zł.