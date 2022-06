Puławy wydadzą 30 milionów złotych na wymianę ponad tysiąca latarni

Wśród beneficjentów drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych nie zabrakło miasta Puławy. Stolica powiatu otrzyma 27 mln zł na warty 30 mln zł projekt wymiany oświetlenia. Środki te pozwolą na pożegnanie 1,2 tysiąca lamp starego typu i zamontowanie w ich miejsce blisko 1,1 tysiąca nowych.

LED-y zobaczymy na ponad 50 ulicach, kilku drogach wewnętrznych, ciągach pieszych, czterech skwerach (m.in. Solidarności), ośmiu parkingach oraz osiedlach mieszkaniowych. Obszar, w którym dojdzie do wymiany oświetlenia mieści się pomiędzy ul. Lubelską, Piaskową, lasem komunalnym i torami kolejowymi. Poza tym kwartałem znalazła się zatem cała południowa i nadwiślańska część miasta (m.in. os. Kołłątaja, os. Włostowice, os. Niwa).

Poza wymianą 1221 starych lamp, zaplanowano przebudowę sieci, okablowania, szafek i słupów. Dzięki nowej technologii, po zakończeniu prac, sterowanie miejskim oświetleniem ma być łatwiejsze i bardziej precyzyjne. Powstanie również ok. 25 km kanałów technologicznych, co ułatwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu.

Jak zakładają puławscy urzędnicy, po zakończeniu prac, zużycie energii elektrycznej zasilającej oświetlenie miasta, wynoszące ponad 3000 MWh, we wskazanym obszarze spadną o połowę. W całym mieście - o jedną czwartą. Dodatkowo emisja dwutlenku węgla do atmosfery z konwencjonalnych źródeł będzie mogła obniżyć się o 700 ton rocznie.

Kiedy rozpoczną się prace? Jak informuje Robert Domański z Urzędu Miasta w Puławach, przetarg zostanie ogłoszony do 9 miesięcy po otrzymaniu promesy. Wcześniej miasto będzie musiało dokończyć dokumentację. Według wstępnych założeń, rozpoczęcie dwuletniej inwestycji powinno rozpocząć się w przyszłym roku.