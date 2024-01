Rolnicy wyjechali na ulice. To "sygnał ostrzegawczy"

Grupy rolników ze swoimi ciągnikami stanęły dzisiaj na trzech odcinkach dróg serwisowych wzdłuż dróg ekspresowych S12 i S17. Byli pomiędzy Kurowem i Markuszowem, pomiędzy Żyrzynem i Skrudkami oraz w pobliżu Młynek w gminie Końskowola. Tylko na terenie powiatu puławskiego na ulice wyjechało co najmniej kilkadziesiąt ciągników. Protesty rozpoczęły się synchronicznie, równo o godz. 12.

Rolniczy sprzęt nie blokował dróg, ale konwoje z migającymi, pomarańczowymi światłami, biało-czerwone flagi i transparenty z pewnością były dostrzegalne zwłaszcza dla osób korzystających z dróg ekspresowych. Część kierowców ciężarówek wyrażała swoją solidarność z protestującymi za pomocą sygnałów dźwiękowych.

O co chodzi protestującym? - Chcemy ograniczenia importu produktów rolnych ze wschodu i zmian w Europejskim Zielonym Ładzie, którego założenia powinny być badziej adekwatne do naszego klimatu i lokalnych warunków. Jeśli nic się nie zmieni, perspektywy dla polskich rolników są niekorzystne. Ludzie są zawiedzeni sytuacją, stąd dzisiejsze pospolite ruszenie - tłumaczy Krzysztof Kozak z gminy Końskowola, jeden z demonstrantów, właściciel gospodarstwa szkółkarskiego.

Nasz rozmówca, podobnie jak grupa rolników z Nowego i Starego Pożoga, Młynek, Skowieszyna i innych miejscowości gminy Końskowola, pojawił się w południe na wiadukcie pomiędzy wioskami Młynki i Sielce. Na barierkach rolnicy zamontowali transparent z hasłem "Ogólnopolski protest rolników" i głównymi postulatami.

- Sprzeciwiamy się niekontrolowanemu importowi produktów rolnych z Ukrainy, ale zmienić musi się także cała polityka rolna Unii Europejskiej, bo obecnie panuje w niej ogromny zamęt - ocenia pan Andrzej, kolejny z protestujących rolników. - To jest nasz sygnał ostrzegawczy. Robimy to, żeby nas zobaczyli, dostrzegli nasze postulaty - dodaje.

Producenci rolni wierzą w to, że ich działania przyniosą skutek. - Myślimy, że coś się zmieni, bo pierwsze decyzje na szczeblu unijnym już zapadają. Rząd też obiecuje nam, że do naszych spraw się przychyli i np. na granicach wprowadzi ograniczenia importowe - przyznaje Krzysztof Kozak. Ale jeśli mimo obietnic, wszystko zostanie po staremu, rolnicy gotowi są na kolejne kroki. - My dzisiaj ruchu nie blokujemy, ale jeśli takie formy protestu nie wystarczą, będziemy blokować drogi - ostrzega pan Andrzej.