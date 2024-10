Rośnie strata puławskiego MZK. Bez pomocy gmin firma padnie?

Od kwietnia tego roku puławskim MZK zarządza menedżer z Lublina, Paweł Dadej. Nowy prezes nie ukrywa, że spółka ma poważne problemy i bez pomocy, większego zrozumienia ze strony samorządów, upadnie w ciągu kilku lat.

- Problem w tym, że od 2019 roku ani miasto Puławy, ani gminy, nie płacą nam tyle ile powinny. Te pieniądze, które otrzymujemy od samorządów są po prostu niewystarczające. Według moich obliczeń, żebyśmy mogli mówić o pokryciu kosztów, te środki muszą wzrosnąć w zależności od danej gminy średnio od 30 do 50 proc. Jeśli tak się nie stanie, utrzymanie tej firmy w okresie dwóch lat może zakończyć się fiaskiem - mówi szef puławskiego przedsiębiorstwa.

MZK obsługuje miasto Puławy oraz okoliczne gminy. Jeśli upadnie, niezmotoryzowani mieszkańcy regionu będą mieli poważne kłopoty z dostaniem się do szkoły, pracy, sklepu itd.

- Ja sobie tego nie wyobrażam. Musimy kontynuować działalność, nawet ze względów bezpieczeństwa, np. na wypadek konieczności ewakuacji. Dlatego w przyszłym tygodniu siadamy do rozmów z wójtami i burmistrzami. Liczę na zrozumienie, bo żaden prywaciarz, który przyszedłby na nasze miejsce, nie zaoferuje im takich cen wozokilometra, jak my. I tak tanich biletów - tłumaczy Paweł Dadej. Swoją drogą, ceny biletów MZK także czeka wzrost. - Nie zmienialiśmy ich od trzech lat, więc rozważamy lekkie wyrównanie z 3,8 do 4 zł - proponuje prezes.