Rowerzyści już smarują łańcuchy. W niedzielę rajd i ognisko

Puławscy rowerzyści, którzy lubią jeździć w dużych grupach, takiej okazji nie powinni przegapić. W niedzielę, 9 czerwca, wszyscy zainteresowani pojawią się przed starostwem przy ul. Królewskiej w Puławach. Stamtąd cały peleton wyruszy na ul. Czartoryskich, a następnie Piaskową i Dęblińską na północ miasta. Następnie już leśnymi ścieżkami rowerzyści pojadą w kierunku wiosek Borowina i Matygi na skraju gminy Puławy i powiatu puławskiego.

Ta malownicza, zielona i niewymagająca trasa zakończy swój bieg nad zalewem za Matygami, gdzie uczestnicy rajdu odpoczną, posilą się kiełbaskami z ogniska (prowiant zapewniają organizatorzy) i wezmą udział w losowaniu upomników. Po zakończeniu postoju peleton wróci lasem do Puław. Łączna długość opracowanej trasy to ok. 35 km. Dla rowerzystów, poza przyjemnością i rekreacją, udział w imprezie będzie również okazja do zarobienia kilku punktów dla wybranego miasta (np. Puław) w rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski.

Zapisy na to wydarzenie już się zakończyły, ale jak zapewnia Andrzej Wenerski z puławskiego starostwa, nowe osoby, które nie zdążyły wpisać się na listę, są mile widziane. Dlatego wszyscy, którzy mają ochotę, mogą dołączyć do peletonu. Ryzykują jedynie tym, że nie otrzymają prowiantu i upominków, których liczba jest ograniczona. Udział w niedzielnym rajdzie potwierdziło już 250 osób, w tym pasjonaci z Puławskiej Grupy Rowerowej i MTB Krainy Lessowych Wąwozów.

Wstęp wolny.