Rozpoznajesz tego człowieka? Policja czeka na pomoc

Złodziej w marcu udał się na duże zakupy do Lidla. Do sklepowego wózka włożył mleko, pieczywo, ciastka, owoce, kawę oraz 12 przemysłowych akumulatorów. Zamiast udać się do kasy, wykorzystując fakt, że drzwi otworzyły się przed kobietą wchodzacą do supermarketu, opuścił budynek i niezauważony udał się na parking. Wypakował towar do auta i odjechał. Wysokość strat wyniosła ponad 3 500 złotych.

Gdy pracownicy sklepu zorientowali się, że mają manko, przejrzeli zapis z monitoringu. Udało się wytypować sprawcę. To mężczyzna w wieku ok. 50-60 lat, który w Lidlu pojawił się wczesnym rankiem. Ubrany był w ciemną kurtkę i spodnie. W uchu miał słuchawkę bluetooth. Sprawę zgłoszono na policję, ale puławskim kryminalnym jak dotąd nie udało się ustalić jego tożsamości. Mundurowi zdecydowali więc o zdjęciu ochrony jego wizerunku i opublikowali prośbę o pomoc w ujęciu podejrzanego.

Wszyscy, ktorzy rozpoznają mężczyznę ze zdjęć proszeni są o kontakt z komendą pod nr tel 47 812 32 10. - Zapewniamy anonimowość - mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach.