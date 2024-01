Sąsiad przyniesie list od policji. Warto przeczytać

O oszustwach od lat informują media, gazety, telewizje, portale internetowe. Kolejne ofiary tracą majątek oddając obcym ludziom oszczędności życia, godzą się na podanie haseł dostępowych do swojej bankowości elektronicznej lub instalują programy pozwalające złodziejom na zdalny dostęp do ich telefonów i komputerów. Mimo wielu ostrzeżeń, policyjnych komunikatów, artykułów - na podstępne metody wyłudzenia pieniędzy nabierają sie kolejne osoby. Nie tylko seniorzy.

Żeby zatrzymać to błędne koło i skutecznie dotrzeć z ostrzeżeniem do jak największej ilości obywateli, puławska policja uruchomiła nową akcję społeczną, którą nazwała "Poczta sąsiedzka - dobra rada od sąsiada". Chodzi o papierowy, tradycyjny list zawierającymi ostrzeżenia przed naciągaczami oraz stosowanymi przez nich metodami wyłudzania pieniędzy. Taki list, dzięki zaangażowaniu sołtysów, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także policjantów dzielnicowych ma być przekazywany do wszystkich miejscowości w powiecie i przekazywany sobie przez sąsiadów. List ma wędrować od drzwi do drzwi, nie omijając żadnego adresu.

- Chcemy dotrzeć fizycznie do wszystkich gospodarstw domowych powiatu puławskiego, a zwłaszcza do osób, które nie korzystają z internetu, nie są aktywne w social mediach, nie czytają prasy. Stąd "Dobra rada od sąsiada". Tak było od wieków, gdzie na wsiach ważne informacje przekazywano sobie za pośrednictwem kartki, która „chodziła”, od domu do domu - tłumaczy kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.

W liście znajdują się najważniejsze, zwięzłe informacje dotyczące działania oszustów, sposoby radzenia sobie z nimi oraz prośba o przekazaniu listu dalej - do sąsiada. Taka metoda, poza dotarciem do osób niekorzystających z mass mediów, ma na celu pogłębienie sąsiedzkich relacji i wzrost świadomości o współczesnych zagrożeniach.