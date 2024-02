Seredyn chce być prezydentem Puław. "Łączyć, a nie dzielić"

Żeby walczyć o miejsca w radach miast i gmin powiatu puławskiego, Trzecia Droga postanowiła uruchomić swoją wyborczą lokomotywę i zaprząc ją do udziału w wyborach na prezydenta Puław. Niespodzianki nie było. Kandydatem na to statnowisko został Sławomir Seredyn, radny miasta Puławy, z zawodu nauczyciel, który od 15 lat kieruje Szkołą Podstawową w Osinach (gm. Żyrzyn).

W ostatnich wyborach parlamentarnych startując z 9 miejca listy TD do Sejmu, otrzymał 1722 głosy. Za mało, by myśleć o mandacie. Seredyn przed związaniem się z Polską 2050 był jednym z lokalnych działaczy ugrupowania byłego prezydenta Puław, Janusza Grobla.

- Puławy potrzebują gospodarza, który będzie łączył, a nie dzielił. Takiego, który będzie rozwiązywał problemy, a nie zamiatał je pod dywan. Puławy mają bardzo dużo problemów, jak niż demograficzny, wyludnianie się miasta, brak perspektyw dla młodych ludzi, brak nowych inwestycji, trudna sytuacja Zakładów Azotowych. Jako prezydent Puław od pierwszego dnia pracy zajmę się ich rozwiązywaniem - mówił podczas dzisiejszej konferencji Sławomir Seredyn.

Kandydat na prezydenta Puław zapewniał, że jego ugrupowanie, czyli Trzecia Droga, wie jak zachęcić młodzież do powrotu po studiach do swojego rodzinnego miasta i co zrobić, żeby w tworzyły się w nim nowe miejsca pracy w przemyśle. Zapowiedział również wspieranie związkowców z Azotów, by te "wróciły na ścieżkę rozwoju". - To bardzo trudne wyzwania, ale jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować - podkreślił.

Zdaniem radnego lubelskiego sejmiku, Piotra Rzetelskiego z PSL-u, w samorządzie "potrzebni są dobrzy gospodarze" oraz "świeży oddech i nowe standardy", czego gwarantem mają być sprawdzeni działacze ludowej formacji wsparci koleżankami i kolegami w żółtych koszulkach ugrupowania Szymona Hołowni.