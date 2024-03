Sołtysi chcą żeby było jak dawniej. Napisali petycję

W przeszłości, kilka lat temu, w czasach sprzed internetowych transmisji sesji, sołtysi otrzymywali pisemne zaproszenia do udziału w obradach, za co przyznawano im ekwiwalent w wysokości 100 złotych. Czasy się jednak zmieniły. Mieszkańcy sołectw, w tym sami sołtysi, przebieg sesji mogą śledzić on-line, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Zaproszenia zatem zniknęły, podobnie jak ekwiwalenty.

Czy zgodnie z ich wolą, władze gminy przywrócą zapłatę za udział sołtysów w sesjach? Takiego zamiaru wójt Arkadiusz Małecki, do którego zaadresowana została petycja, nie ma.

- Sesje są przede wszystkim dla radnych, a nie dla sołtysów. Oczywiście oni również mogą w nich uczestniczyć, ale nie muszą. Jeśli chcą mnie o czymś poinformować, zawsze mogą to zrobić, nie czekając na obrady. A co do pieniędzy to z moich obliczeń wynika, że średnio licząc, sołtysi otrzymują więcej, niż zwyczajni radni. Zarabiają na roznoszeniu nakazów, na podatkach, otrzymują ryczałtowe stawki za wynajem świetlicy. To średnio, nie licząc najmniejszych wiosek, kilkaset złotych miesięcznie i te sumy co roku rosną - wylicza wójt Kurowa. - Sołtysi powinni zrozumieć, że nie są radnymi. Pełnią zupełnie inną funkcję i nie spoczywa na nich taka odpowiedzialność - tłumaczy Arkadiusz Małecki.