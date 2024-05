Truskawka ma się dobrze, ale lokalnych plantacji ubywa

Miłośnicy truskawek w tym roku nie powinni mieć większych powodów do narzekań. Owoce na polach pojawiły się wcześniej niż zwykle. Ich ilość na rynku w ciągu najbliższych tygodni powinna rosnąć obniżając ceny.

W podlubelskiej Elizówce we wtorek kilogram polskich truskawek można było kupić w cenie od 15 do 25 zł za kilogram. Te zagraniczne oferowano po 13-15 zł za kilogram. W sklepach truskawki są nieco droższe: ok. 25-26 zł za kilogram.

Pracownicy, koszta, konkurencja

Najświeższe są owoce polskie, zwłaszcza z lokalnych plantacji położonych na zachodniej Lubelszczyźnie. Jednym z tradycyjnych zagłębi są tereny gminy wiejskiej Puławy. Na miejscowych polach praca wre. Truskawki zrywają tutaj głównie obcokrajowcy z Ukrainy.

W trakcie jednego sezonu mogą zarobić ok. 10-12 tys. zł na czysto.

Gdy wrócą do swojego kraju, taką sumę wymienią na ponad 100 tysięcy hrywien. Przy średniej ukraińskiej płacy rzędu 17 tys. hrywien miesięcznie, daje to równowartość półrocznego wynagrodzenia.

Gdyby nie oni, nasi plantatorzy najpewniej musieliby rozglądać się za pracownikami azjatyckimi lub porzucić branżę. Polacy do polowych prac od lat się nie garną, co przekłada się na coraz mniejszą liczbę truskawkowych pól, także we wspomnianej gminie Puławy. Rolników ograniczają także inne problemy, jak zalew polskiego rynku tanimi owocami z zagranicy, wysokie koszty nawozów i oprysków. Co roku rosną również wymagania płacowe pracowników, co obniża rentowność truskawkowego biznesu.

Jeść tak, uprawiać niekoniecznie

Przeszkodą w jego rozwoju jest także pokoleniowa zmiana. Wiele plantacji zniknęło dlatego, że dzieci rolników nie były zainteresowane kontynuowaniem rodzinnego przedsięwzięcia.

Ten niekorzystny trend prowadzi do dalszego przejmowania polskiego rynku przez owoce importowane z zagranicy. Wybierając truskawki dla siebie, warto zatem wybierać te pochodzące z naszych, lokalnych plantacji.

Dopóki istnieją.