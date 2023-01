Urzędnikom marzy się nowy biurowiec

To będzie najważniejsza gminna inwestycja co najmniej od czasu budowy Domu Pomocy Społecznej. Lokalne władze marzą o przeprowadzce z ciasnych i archaicznych pomieszczeń dotychczasowego magistratu do nowego biurowca, który powstanie na tyłach tej samej działki. Obiekt, poza Urzędem Gminy, pomieści Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Samorządową Administrację Placówek Oświatowych.

Gmina na jego budowę otrzymała 4,2 mln zł z „Polskiego Ładu”.

Pod koniec roku ogłosiła przetarg, do którego nadesłano 6 ofert. Zainteresowanie samorządową inwestycję potwierdził m.in. puławski Termochem i MKL-BUD z Warszawy.

Większość propozycji zmieściła się w przedziale 7,1-7,8 mln zł. Wyjątkiem była oferta Dach Stylu. Radzyńska spółka za całe zadanie zaproponowała niecałe 5,8 mln zł. Jako jedyna zmieściła się tym samym w założonym budżecie (6,1 mln zł). W zeszłym tygodniu ich oferta została uznana przez żyrzyńskich urzędników za najkorzystniejszą.

Przypominamy, że cały gmach, zgodnie z projektem będzie miał prawie 800 mkw. powierzchni użytkowej. Znajdzie się w nim choćby przestronna sala obrad, gabinety, biura, kancelaria tajna, archiwa oraz serwerownia. Wszystkie trzy poziomy budynku zostaną połączone windą, wyposażone w pełne oświetlenie LED i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Budowa potrwa ok. 1,5 roku. Jeśli rozpocznie się wiosną, jej zakończenia powinniśmy spodziewać się w drugiej połowie roku 2024.