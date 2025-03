W jedności siła. Szykuje się impreza na rynku w Kazimierzu Dolnym

Ta charytatywna akcja ma się rozpocząć o godz. 12.15. Jest odpowiedzią KGW „Polanki” z Parchatki, KGW „Esterka” z Kazimierza Dolnego oraz kazimierskich strażaków na challenge Kół Gospodyń Wiejskich z Rzeczycy i Jeziorszczyzny.

Program wydarzenia jest atrakcyjny. Zaplanowano m.in. ystęp zespołi "Polanki", idoiskowe przeciąganie wozu strażackiego, a także poczęstunek. Strażacy będą też udostępniać swój sprzęt do podziwiania, a chętni wskoczą do wozu, by obejrzeć go od środka. Gosposie przygotują zaś dla wszystkich począstunek.