W Puławach już na automatach nie pograją

Do zatrzymania doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policjanci z funkcjonariuszami służby celnej weszli do jednego z lokali na terenie Puław, gdzie znajdowały się automaty do gier hazardowych, ale nie posiadały wymaganych koncesji i zezwoleń.

– Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli 5 automatów służących do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Na miejscu znajdowało się 5 osób, w wieku od 17 do 47 lat. Wszystkie zostały zatrzymane. Trwają czynności procesowe z ich udziałem – informuje komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Policjanci ustalają role i stopień zaangażowania w proceder zatrzymanych osób. Przesłuchiwane są także inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą.

Oprócz tego okazało się, że zatrzymany 47-latek jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia za przestępstwa przeciwko rodzinie.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych automaty do gier mogą być udostępniane wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie wymagana jest koncesja. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.