W Puławach wybrzmiały kolędy. Grand Prix dla solistki

Otwarta formuła festiwalu od lat zachęca do udziału w nim artystów w każdym wieku, od solistów i instrumentalistów przez zespoły ludowe, rodzinne, po chóry. Zgłoszenia do Puław trafiły m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Kielc, Białegostoku, Koszalina, Suwałk oraz wielu miast i wiosek Lubelszczyzny. Jurorzy pracujący pod przewodnictwem muzykologa ks. dr Wiesława Hudka obejrzeli 320 występów eliminacyjnych - zarówno w formie cyfrowej, jak i tradycyjnej. Spośród tej grupy wybrali 107 laureatów, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w gali finałowej, jaka odbyła się w niedzielę, 21 stycznia w Domu Chemika.

Wśród nagrodzonych w kategoriach dziecięcych pierwsza miejsca otrzymały: Helena Zdziechowska (MP nr 7 w Puławach), ZPiT "Powiśle" w Puławach, Stefan Ziemnicki, Daria Miernik, Agnieszka Mąka, chór Animato (SP w Rozborzu), Zespół Rytmiczny z Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach, a także Kapela ZPiT "Żeromszczyzna". Jurorzy drugimi miejscami (bez przyznawania pierwszych) nagrodzili również Izabellę Krzesińską, Stanisława Czajkowskiego, Chór Dziecięcy Cantus Angelus w Radomiu, Zespół Wokalny MGOK w Skaryszewie, Scholę Dzecięcą "Słowiki" z Krzczonowa oraz Trio Con Brio ze Szkoły Muzycznej w Siennie.

W kategoriach młodzieżowych pierwsze miejsca otrzymali: Marta Podsiadła, Krzysztof Stryjewski (MDK "Pod Akacją" w Lublinie), Julia Pawłowicz (MDK "Pod Akacją" w Lublinie), Tercet NOK z Kozienickiego Domu Kultury, Zespół Gitarowy Milonga (MDK "Pod Akacją w Lublinie). Drugie miejsca w przypadku braku pierwszych dla: ZPiT "Powiśle" oraz The Five (ZSO nr 2 Puławach).

Spośród uczestników dorosłych najwyżej oceniono natomiast kolędy i pastorałki w wykonaniu: Moniki Sokołowskiej, zespołu Majule (GCK w Żurawinie), duetu Anny Banaś i Michała Czecha a także Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Najlepszymi zespołami rodzinnym zostały ex-aequo - Dęci Nienadęci i duet Sisters, czyli Klara i Matylda Smoła z Pałacu Młodzieży w Tarnowie. W kategorii chórów pierwszego miejsca nie przyznano, ale na drugim sklasyfikowano Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku.

Najważniejszą nagrodę, czyli Grand Prix 29. Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd w Puławach jury przyznało Antoninie Piotrowskiej, 13-letniej solistce z Klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, za utwór "Bóg rodzi się". Zwyciężczyni festiwalu do Puław nie przyjechała, więc jej występ publiczność obejrzała z odtworzenia. Antonina Piotrowska to dzisiaj jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek w swojej kategorii wiekowej w Polsce. Puławski festiwal jest już kolejnym wygranym na jej koncie. W 2020 roku otrzymała wyróżnienie za występ w Szansie na Sukces "Eurowizja Junior".

Wideo z całego niedzielnego, finałowego koncertu kolęd można znaleźć na portalu YouTube.