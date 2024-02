Wjechał busem w latarnię. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów

Incydent z udziałem mieszkańca gminy Baranów miał miejsce 19 lutego. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że kierowca Mercedesa Vito uderzył w słup oświetleniowy, a gdy nie mógł wyjechać, uciekł z miejsca zdarzenia zostawiając pasażerów.

Niedługo po tym, policjanci znaleźli 49-latka ukrywając się za budynkami niedaleko miejsca zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2,5 promila w organizmie. Dodatkowo, miał na koncie zakaz prowadzenia pojazdów.

- Po zebraniu materiału dowodowego i przesłuchaniu świadków policjanci z Kurowa przedstawili 49-latkowi zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, wbrew obowiązującemu go dożywotnio zakazowi kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna będzie także odpowiadał za spowodowanie kolizji drogowej – informuje komisarz Ewa Rejn – Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Funkcjonariusze następnie skierowali wniosek do prokuratora o tymczasowe aresztowanie sprawcy. Wniosek został zatwierdzony, dlatego w środę, pijany kierowca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za przewinienia może grozić mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a także grzywna i obowiązek zapłaty świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości od 5 do 60 tys. złotych.