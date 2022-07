Wójt Markuszowa już się przyzwyczaił

Za przyjęciem uchwały opowiedziała się szóstka radnych popierających wójta. Ośmioro było przeciw. Samorządowcy przyjęli jedynie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

– Powoli zaczynam się do tego przyzwyczajać – mówi wójt Markuszowa, przypominając o tym, że pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna. – Przykro mi, że radni nie doceniają pracy, jaką wkładają pracownicy Urzędu Gminy, zwłaszcza naszego działu księgowości. Absolutorium nie jest przecież tylko dla mnie - zauważa Leszek Łuczywek.

Odrzucenie uchwał najpewniej nie będzie niosło za sobą żadnych konsekwencji. Nie zanosi się na to, by radni mieli skorzystać z prawa do zwołania referendum o odwołanie wójta. Taką możliwość uzyskali już przed rokiem, ale z niej nie skorzystali.