Wspólnie wyremontują byłą szkołę. Nie tylko dla uchodźców

Gmina Żyrzyn udziela schronienia obywatelom Ukrainy, którzy za zgodą lokalnych władz mogą zamieszkiwać w miejscowym Domu Pomocy Społecznej oraz świetlicach wiejskich w Bałtowie i Woli Osińskiej. Dalsze zajmowanie wskazanych lokali przez uchodźców wiążę się z trudnościami dla lokalnej społeczności.

- Przebywanie w DPS staje się niemożliwe z uwagi na konieczność prowadzenia przez ten podmiot własnej działalności statutowej domu pomocy. Zamieszkiwanie w świetlicach na dłużą metę również nie jest możliwe, bo obiekty te powinny spełniać funkcje kulturowe, a nie mieszkalne - tłumaczy Marcin Sulej, z-ca wójta Żyrzyna.

Żeby nie zostawiać rodzin z Ukrainy bez pomocy, Gmina Żyrzyn do nowych celów przystosuje dawną szkołę w Woli Osińskiej. Wewnątrz wydzielone zostaną cztery dwupokojowe mieszkania z kuchnią, łazienką i przedpokojem. Ponadto cały budynek przejdzie kompleksowy remont. Pomoże w nim fundacja francuskiej sieci handlowej Leroy Merlin, która zadeklarowała przeznaczenie na ten cel ponad 650 tys. zł.

- Fundacja wykona nowe, ocieplone posadzki, ściany działowe, okładziny z tynków i płytek, sufity podwieszane, zbuduje łazienki, zapewni malowanie ścian, wymianę instalacji, wstawi piec gazowy, okna, drzwi i wyposaży mieszkania - wymienia Marcin Sulej.

Z kolei Gmina Żyrzyn zajmie się nowym pokryciem i ociepleniem dachu oraz ociepleniem ścian zewnętrznych. Ta część zadania szacowana jest na 200 tys. zł. Roboty już się zaczęły. Mają potrwać około 5 miesięcy. Zakończą się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Władze gminy liczą na to, że w Woli uda się umieścić dwie rodziny z zachodniej części Ukrainy, które od początku wojny przebywają w świetlicach oraz grupę zamieszkującą DPS. Łącznie to 22 osoby, z których żadna z racji tzw. niezdolności do pracy, nie płaci za pobyt. Ten finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dzięki powstaniu nowych mieszkań, możliwe stanie się uwolnienie zajętych dotychczas gminnych nieruchomości i przeznaczenie ich na powrót do właściwych celów. Po zakończeniu pobytu uchodźców w nowym miejscu, lokale zostaną przekształcone na mieszkania komunalne lub inne cele służące lokalnej społeczności.