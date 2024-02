Wybrali dyrektora znanego puławskiego liceum

Kadencja Marka Chrzanowskiego, dyrektora puławskiego "Czarta" kończy w sierpniu tego roku, więc władze powiatu postanowiły rozpisać konkurs, który wyłoniłby jego potencjalnego następcę do końca roku szkolnego 2029. Przystąpiły do niego trzy osoby: wspomniany już dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego w I LO - Łukasz Wojciechowski oraz Kinga Araya. Ta ostatnia kandydatka, jak informują pracownicy puławskiego starostwa powiatowego, nie spełniła wymagań formalnych, więc nie została zaproszona na dzisiejszą rozmowę przed komisją konkursową.

Po wysłuchaniu Marka Chrzanowskiego i Łukasza Wojciechowskiego komisja pracująca pod przewodnictwem kierownika wydziału edukacji w powiecie, Małgorzaty Noskowskiej, wskazała zwycięzcę konkursu.

- Bezwzględną większością głosów zwyciężył Marek Chrzanowski i to on zostanie zaproponowany zarządowi powiatu do zatrudnienia na stanowisku dyrektora I LO w Puławach - informuje rzecznik powiatu, Maciej Saran.

Wygląda na to, że we wrześniu zwycięzca konkursu rozpocznie swoją druga kadencję na stanowisku dyrektora "Czarta". Przypominamy, że Marek Chrzanowski pracą I LO zarządza od roku 2019, kiedy zastąpił na tym stanowisku Beatę Trzcińską-Staszczyk. Poprzednio pracował jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy. W roku 2021 bez powodzenia ubiegał się o stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.