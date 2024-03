Z Lęborka do Puław. Kim jest kandydat do rady nadzorczej?

W przyszłym tygodniu, na czwartek 28 marca, zaplanowano walne zgromadzenie akcjonariuszy puławskiej grupy kapitałowej, do której należą m.in. Zakłady Azotowe w Puławach, Gdańsku i Chorzowie. Podczas tego zebrania, zgodnie z porządkiem obrad, zapadną decyzje o zmianach w składzie rady nadzorczej "Puław". Od maja 2021 roku jej pracami kieruje radca prawny ze Szczecina, Piotr Regulski. Tymczasem do zarządu spółki kilka dni temu dotarło zgłoszenie kandydatury do rady od jednego z jej prywatnych akcjonariuszy. Chodzi o dawnego działacza SLD z Pomorza, przedsiębiorcę z Lęborka, Jacka Heliodora Lamparta.

Jacek Lampart to 63-latek z Lęborka, który od lat bezskutecznie próbuje otrzymać mandat radnego swojego miasta. W 2006 roku startując z listy lewicowej koalicji dostał 11 głosów, w kolejnych reprezentując SLD otrzymał ich 38, a rok 2014, gdy trafił na listę "Polski Razem" Jarosława Gowina przyniósł mu 35 głosów. Takie poparcie oczywiście nie wystarczyło do sukcesu, ale Lampart się nie zniechęcał. W roku 2018 lęborczanin dla listy SLD Lewica Razem zdobył 43 głosy. Do mandatu radnego potrzeba było dziesięć razy więcej. W tym samym roku przedsiębiorca wystartował na burmistrza. Zajął w nich ostatnie miejsce z poparciem niecałych 2 proc. mieszkańców. Rok później Jacek Heliodor z listy Lewicy bez powodzenia (0,13 proc. głosów) próbował dostać się do Sejmu.

Kandydat legitymuje się średnim wykształceniem. W 2012 roku zasłynął inicjatywą naprawy uszkodzonego pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Lęborku, a na jego odsłonięcie, jak donosiły miejscowe portale, zaprosił wtedy Władimira Putina. Putin z tego zaproszenia nie skorzystał. Dziesięć lat później, w maju 2022 roku, kilka miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę, o Lamparcie znów przez chwilę było głośno. Tym razem za sprawą spięcia do jakiego doszło pomiędzy nim, a jedną z posłanek Lewicy na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Gdańsku. Kobieta skrytykowała gest złożenia przez niego kwiatów z okazji Dnia Zwycięstwa. Oczywiście dla polityka SLD właściwą datą obchodów tego wydarzenia był 9 maja.

Jacek Lampart w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Oprócz prowadzenia własnej działalności, pozostaje aktywnym inwestorem. Posiada akcje spółek skarbu państwa, jak Orlen czy Grupa Azoty. Rok temu ówczesnemu zarządowi chemicznej spółki wysłał szereg pytań m.in. o zakupy gazu, cele przestojów produkcyjnych czy planowane działania naprawcze w spółce.