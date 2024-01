Zabytkowy sufit jak nowy. Instytut liczy na więcej

Zdzierak Zamojski. To coś więcej niż zwykły kalendarz

Cena detaliczna to 45 zł. W hurcie spada do 35. Tyle trzeba zapłacić, aby stać się posiadaczem Zdzieraka Zamojskiego. Unikatowego kalendarza na 2024 rok. To naprawdę wyjątkowe, starannie zaprojektowane i piękne wydawnictwo.