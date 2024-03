Zagrają i zatańczą dla Michasi. Charytatywny koncert w Smoku

W Smoku (Dom Chemika) wystąpią: Łukasz Jemioła, Agnieszka Wiechnik, Adrianna Winiecka, Mateusz Kozak oraz grupa akrobatyczna MiliArt. Artyści pomagają w zbiórce pieniędzy potrzebnych na przeprowadzenie kolejnej już operacji, jaka czeka 7-letnią Michalinę Sobótkę. Dziecko od urodzenia cierpi kilka poważnych schorzeń takich jak rozszczep kręgosłupa, zespół Arnolda Chiarego i niedowład kończyn.

- Michasia to cudowna siedmioletnia dziewczynka, która zmaga się z wieloma chorobami, a przed nią ciągle kolejne wyzwania. W czerwcy jedzie na operację do Niemiec. To koszt 120 tys. zł. Bez naszej pomocy jej rodzina nie poradzi sobie z takim wydatkiem. Dlatego cały dochód z koncertu przeznaczymy właśnie na ten cel - zapowiada Marcin Mizera, organizator tej charytatywnej imprezy.

Wstęp na koncert jest bezpłatny i niebiletowany. Pomóc będzie można wrzucając datki o dowolnej sumie do puszki, uczestnicząc w aukcjach lub płatnych loteriach fantowych. - Do wygrania będzie kilkadziesiąt przedmiotów, w tym obrazy Jacka Kośmińskiego i Wojciecha Hubickiego, biżuteria, rzeźby oraz egipski papirus - wylicza nasz rozmówca.

Jak dodaje, dziewczynka co trzy miesiące jeździ z mamą do szpitala na zastrzyki. Koszt każdego wynosi ok. 600 zł. Dodatkowo, co roku powinna mieć nowy gorset korygujący, a tu już koszt 7 zł. Najdroższe są jednak zagraniczne operacje prowadzone w klinice ortopedycznej w Aschau. Ta planowana w tym roku pozwoli na usunięcie stalowych elementów z biodra Michasi (pozostałość po poprzednim zabiegu) oraz korekcję deformacji stopy. Dziecko potrzebuje również rehabilitacji. Jeśli zabiegi zakończą się sukcesem, siedmiolatka może uniknąć trwałego kalectwa.

Początek koncertu o godz. 17. Wstęp wolny.