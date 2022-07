Zderzyli się lusterkami na starym moście w Puławach

22 lipca, Puławy Na starym moście miejsca jest niewiele. Gdy dwa samochody zbliżą się środka jezdni, o kolizję nie trudno. Do takiej sytuacji doszło w zeszły piątek. Lusterko stracił 69-letni kierowca hondy, mieszkaniec Puław. Sprawca sam zgłosił się na policję. Przyznał, że nie zachował właściwej odległości i doprowadził do kolizji, ale tuż po zjechaniu z mostu zatrzymał się i czekał na poszkodowanego. Gdy ten się nie zjawił, kierowca toyoty z gminy Puławy udał się na komendę. Otrzymał mandat.

22 lipca, ul. Centralna, Puławy Z jednego z restauracyjnych ogródków zniknęło 15 krzeseł dzierżawionych przez właściciela lokalu od poznańskiej Kompanii Piwowarskiej. Poszkodowany straty oszacował na 1,5 tys. zł.

22 lipca, ul. Dęblińska, Puławy Roztargniony kierowca toyoty land cruiser tankował do pełna na stacji paliw, a następnie wsiadł do auta i odjechał. Do zapłaty miał ponad 558 zł. Pracownicy wezwali policję. Kilka minut później zadzwonili ponownie. Okazało się, że toyota wróciła, a jej właściciel zapłacił za paliwo.

22 lipca, gm. Wąwolnica Oszustka z gminy Wąwolnica (24 l.) wystawiała w internecie na sprzedaż telefony komórkowe, których nie wysyłała kupującym. Oszukany w ten sposób został mężczyzna ze Szczecina, który za samsunga zapłacił 270 zł, a towaru nie otrzymał.

23 lipca, ul. Olszewskiego, Puławy Pijany rowerzysta (2,1 promila) z Ukrainy zderzył się z samochodem. Na miejsce wezwano pogotowie. Poszkodowany trafił na badania do szpitala. Tam okazało się, że nic poważnego mu się nie stało. 36-latek bez stałego miejsca pobytu został zatrzymany i doprowadzony do sądu.

23 lipca, Góra Puławska Z parkingu Stokrotki stoczyło się audi A4, które zniszczyło fragment ogrodzenia. Za jego kierownicą siedział przebywający w Puławach 55-latek z Ukrainy. Mężczyzna miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany.

23 lipca, Puławy 26-latek powiesił się na klatce schodowej. Na miejsce wezwano policję. Mundurowi zdjęli mężczyznę, rozpoczęli resuscytację, a następnie przekazali go ratownikom z pogotowia. Udało się. Puławianin odzyskał funkcje życiowe. Trafił do szpitala w Lublinie.

24 lipca, Puławy Dochodziła pierwsza w nocy, gdy właściciela mieszkania wybudził pies, który zaczął szczekać. Zwierzę było wyraźnie zdenerwowane. Mężczyzna wstał i zauważył niepokojące zjawisko. Ruszać zaczęła się klamka od wejściowych drzwi do mieszkania. Puławianin uznał, że to próba włamania i zadzwonił na policję. Patrol, który przyjechał na miejsce schwytał sprawcę, który na widok mundurowych niechętnie zeskoczył z klamki. Okazało się, że za wszystkim stoi kot sąsiadki zgłaszającego.

24 lipca, Kazimierz Dolny 47-latek z gminy Kazimierz Dolny sporo wypił, a następnie wsiadł za kółko. Daleko nie ujechał. W trakcie policyjnej kontroli wydmuchał 3,6 promila. Czeka to dłuższy rozbrat z prawem jazdy.

25 lipca, ul. Olszewskiego, Puławy Sprzed jednej z klatek schodowych zniknął pozostawiony tam bez zabezpieczeń rower marki romet o wartości 500 zł. Jego właścicielka, mieszkanka Puław, o kradzieży powiadomiła policje.

25 lipca, ul. Lubelska, Puławy Na parkingu przed jednym z puławskich sklepów dwaj kierowcy cofali w tym samym czasie. Doszło do stłuczki, w której ucierpiała kia ceed i BMW X3. Według ustaleń policji, wina leży po stronie obydwu mężczyzn, 62-latka z Końskowoli oraz 64-latka z Puław. Żadnemu z nich nic się nie stało.

25 lipca, Paulinów, gm. Nałęczów Puławska drogówka zatrzymała do kontroli kierowcę skody. Mężczyzna, 44-letni mieszkaniec gminy Nałęczów, wydmuchał 0,9 promila. Uprawnień do prowadzenia auta nie posiadał.

25 lipca, ul. Partyzantów, Puławy Nieuważna 18-latka z gminy wiejskiej Puławy na przejściu dla pieszych potrąciła dziecko. Dwunastolatek z Pszczyny doznał poważnych obrażeń ciała. Pogotowie zabrało go do szpitala.

26 lipca, Zbędowice, gm. Kazimierz Dolny Podczas prac na polu o stromym zboczu traktorzyście wyskoczył bieg. Gdy pojazd z glebogryzarką zaczął bezwładnie zjeżdżać w dół, jego kierowca wystraszył się, wyskoczył z kabiny i upadł na ziemię. Ursus zatrzymał się po kilkunastu metrach. 63-latka, który uskarżał się na ból kręgosłupa zbadali ratownicy. Mężczyzna nie wymagał hospitalizacji.