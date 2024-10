Zwierzęta na tej mszy będą mile widziane

Zwierząt do samej świątyni wprowadzać nie należy, ale można udać się z nimi na zielony teren przy zabytkowym kościele parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach. Właścicieli czworonogów do wspólnej modlitwy zachęcają duchowni. W piątek o godz. 17 zaplanowano drugą w historii miasta mszę "o błogosławieństwo Boże" dla wspomnianych miłośników czworonogów oraz ich kudłatego inwentarza. Data nabożeństwa, czyli 4 października, nie jest przypadkowa. Tego dnia Kościół Katolicki wspomina świętego Franciszka z Asyżu we Włoszech, patrona m.in. zwierząt, hodowców i ludzi ubogich.

Na internetowej stronie parafii kilka słów do wiernych na temat piątkowej intencji skierował proboszcz, ks. płk Stanisław Gulak.

- Zwierzęta towarzyszą nam na każdym kroku. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez ich obecności. Zwierzęta uczą nas wierności, odpowiedzialności i tego daru troski o nie, który człowiek otrzymał jako zadanie od Stwórcy - przypomina duchowny.

We mszy polowej dla właścicieli zwierząt i samych zwierząt mogą uczestniczyć wszyscy wierni, w tym ci, którzy domowych czworonogów nie posiadają. Początek nabożeństwa w sadzie przy parafii o godz. 17.